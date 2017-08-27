Лунин: «Молодежь «Спартака» будет прогрессировать»

Главный тренер молодежного состава «Спартака» Алексей Лунин дал оценку игре команды в матче со «СКА-Хабаровском» в рамках 8-го тура молодежного первенства России. Московский клуб в гостях добился победы со счетом 2:1.

«Мы играли в гостях против мотивированного соперника и ожидали, что матч получится сложным. Сказались и жара, и, конечно, столь раннее начало встречи: для нас всех это первый опыт такого рода. Поэтому мы старались сделать акцент на контроле мяча, чтобы избежать лишней беготни и не тратить силы попусту. В первом тайме, считаю, спартаковцы выглядели лучше – много владели мячом, создали хороший момент, реализовали пенальти. После перерыва армейцы постарались отыграться, и наша ошибка позволила им это сделать. Но ребята снова ринулись в атаку и нашли в себе силы переломить ситуацию. Мяч попадал в штангу, во вратаря, но в итоге мы забили красивый гол и выиграли заслуженно.

Хочу поблагодарить футболистов, которые проявили мужской характер и добыли эту победу в тяжелых условиях, а также тренерский штаб. Очень приятно, что, несмотря на ранний час, нас в течение всей встречи поддерживали спартаковские болельщики. Мы это очень ценим.

Нашей обновленной команде потребовалось несколько туров, чтобы сыграться. Очки пока даются тяжело, но я уверен, что в дальнейшем наша молодежь будет только прогрессировать», – заявил Лунин.