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    Конов: «Кононов продолжит тренировать «Спартак»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов продолжит руководить командой в следующем сезоне. Об этом сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

    Сегодня, 28 мая, состоялось заседание совета директоров московского клуба.

    «Да, Олег Кононов, провалив все задачи на сезон и получивший негативную оценку со стороны клуба, СМИ и болельщиков, сохранил работу и продолжит тренировать «Спартак». Удивительное рядом», – написал Конов в телеграме.

    Также, по информации Конова, свои посты сохранили тренер «Спартака-2» Виктор Булатов и тренер молодежной команды Алексей Лунин.

    Кононов возглавил «Спартак» 12 ноября 2018 года. По итогам сезона команда заняла пятое место, показав наименьшую результативность в чемпионатах России – 36 голов за сезон.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 16:09
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1305

      Бабушка Зильзиля 2 минуты назад

      Рафик ни в чем не виноват!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1143

      Ден 781 2 минуты назад

      Печаль, я не хочу сказать что это плохой тренер, но точно ИМХО он не подходит для Спартака

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4758

      prezent2017 2 минуты назад

      А что еще мог сказать Конов о Кононове?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12955

      DOCTOR PENALTY 7 минут назад

      Подходящий тренер для предпродажной подготовки.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +355

      KPCCSPB 9 минут назад

      Ура, хорошие новости, минус конкурент)

      2
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      Рейтинг: +602

      Борат 11 минут назад

      верим и ждём в новом сезоне стеночки-забегания!

      1
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      ...
      Рейтинг: +3496

      vladik12 > Борат 9 минут назад

      Будут "стеночки"-убегания от прессы.

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