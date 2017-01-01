Конов: «Кононов продолжит тренировать «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов продолжит руководить командой в следующем сезоне. Об этом сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

Сегодня, 28 мая, состоялось заседание совета директоров московского клуба.

«Да, Олег Кононов, провалив все задачи на сезон и получивший негативную оценку со стороны клуба, СМИ и болельщиков, сохранил работу и продолжит тренировать «Спартак». Удивительное рядом», – написал Конов в телеграме.

Также, по информации Конова, свои посты сохранили тренер «Спартака-2» Виктор Булатов и тренер молодежной команды Алексей Лунин.

Кононов возглавил «Спартак» 12 ноября 2018 года. По итогам сезона команда заняла пятое место, показав наименьшую результативность в чемпионатах России – 36 голов за сезон.