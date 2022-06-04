«Он искренне переживает за клуб. С ним всегда хочется излить душу». Экс-тренер молодежки «Спартака» Лунин – о Федуне

Бывший главный тренер молодежного состава «Спартака» Алексей Лунин поговорил о владельце клуба Леониде Федуне.

— Каким человеком Федун показался в личных беседах?

— Человеком, который любит и предан футболу, не наигранно переживает. С ним в разговоре всегда очень хочется излить душу. Потому что чувствуешь, что идет откровенный разговор, что с тобой общается человек, который глубоко заинтересован.

Кстати, Федун разбирается в тонкостях футбола. Взять, например, данные фитнес-отчетов: количество спринтов и другие показатели — во всем этом он ориентируется очень хорошо. Или отчеты по футболистам — он неизменно обращал внимание на разные мелочи. На количество выигранных единоборств, точных/неточных передач.