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    Совет директоров положительно оценил работу тренеров «Спартака-2» и «Спартака» (мол) Булатова и Лунина

    На последнем совете директоров «Спартака» с докладами выступили главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов и главный тренер молодежной команды Алексей Лунин. Руководители оценили их работу.

    «Зачитали доклады с Булатовым. Работа была оценена положительно», – рассказал Алексей Лунин.

    • «Спартак-2» в первенстве ФНЛ занял 14 место из 20.
    • «Спартак» (мол) в молодежном первенстве РПЛ занял второе место.
    • Главная команда «Спартака» в РПЛ финишировала пятой.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6060

      Skull_Boy 1 час назад

      Булатов лось, а не тренер, слил су_ка со своими мясными олигофрена отбор молодежки

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