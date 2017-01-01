Совет директоров положительно оценил работу тренеров «Спартака-2» и «Спартака» (мол) Булатова и Лунина

Булатов лось, а не тренер, слил су_ка со своими мясными олигофрена отбор молодежки
На последнем совете директоров «Спартака» с докладами выступили главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов и главный тренер молодежной команды Алексей Лунин. Руководители оценили их работу.
«Зачитали доклады с Булатовым. Работа была оценена положительно», – рассказал Алексей Лунин.
- «Спартак-2» в первенстве ФНЛ занял 14 место из 20.
- «Спартак» (мол) в молодежном первенстве РПЛ занял второе место.
- Главная команда «Спартака» в РПЛ финишировала пятой.