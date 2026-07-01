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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Факел (мол) - Зенит (мол)
Факел (мол) - Зенит (мол): онлайн-трансляция 17 июля 2026
Факел (мол)
17.07.2026, пятница, 14:00
Россия. МФЛ, 15 тур
- : -
Не начался
Зенит (мол)
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Зенит (мол)
«Балтика» купила игрока у «Зенита» за 10 миллионов
Вчера, 11:18
11
Только один игрок «Спартака» дебютировал в более раннем возрасте, чем Полех
22 марта
1
Определился победитель молодежной футбольной лиги
2025.11.07 17:10
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Зенит» не пустил своего экс-игрока на матч, потому что он в «черном списке»
2025.08.24 13:54
15
Только один игрок «Спартака» дебютировал в более раннем возрасте, чем Полех
22 марта
1
Генич – о кандидате на пост главного тренера «Факела»: «Выстрел себе в ногу»
2025.04.02 08:34
4
Экс-спартаковец не возглавит «Факел»
2025.03.31 17:33
1
«Балтика» купила игрока у «Зенита» за 10 миллионов
Вчера, 11:18
11
Определился победитель молодежной футбольной лиги
2025.11.07 17:10
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Зенит» не пустил своего экс-игрока на матч, потому что он в «черном списке»
2025.08.24 13:54
15
В «Зените» оценили работу академии клуба
2025.08.15 13:54
5
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- : -
10.07.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 14 тур
Алмаз-Антей
- : -
10.07.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 14 тур
Рубин (мол)
- : -
10.07.2026
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 14 тур
Локомотив (мол)
- : -
10.07.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 14 тур
Пари НН (мол)
- : -
10.07.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 14 тур
Чертаново (мол)
- : -
10.07.2026
Краснодар (мол)
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