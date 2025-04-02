Генич – о кандидате на пост главного тренера «Факела»: «Выстрел себе в ногу»

Комментатор Константин Генич высказался о ситуации с назначением главного тренера «Факела».

– Кто видится на место главного тренера «Факела» вместо Пятибратова?

– Если «Факел» назначит Ребко, это будет выстрел себе в ногу. При всем уважении к Алексею, к его возрасту и футбольной карьере, он пока несформировавшийся тренер.

Я думаю, что «Факелу» надо назначать тренера не только для того, чтобы попробовать спастись, но и думать о том, кто будет решать задачу по возвращению из Первой лиги. Такая задача точно будет поставлена, с учетом того, как любят футбол болельщики.

Уход Дмитрия Анатольевича, может быть, немного запоздалый, но это его решение. Наверное, он рассчитывал, что какая‑то искра будет после паузы на сборные.

Будущий тренер команды должен для себя понять, что спастись будет маловероятно. Он должен быть готов решать задачу по возращению команды. Кто это будет – у меня пока нет конкретной фамилии.