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  • Генич – о кандидате на пост главного тренера «Факела»: «Выстрел себе в ногу»

Генич – о кандидате на пост главного тренера «Факела»: «Выстрел себе в ногу»

Вчера, 08:34
4

Комментатор Константин Генич высказался о ситуации с назначением главного тренера «Факела».

– Кто видится на место главного тренера «Факела» вместо Пятибратова?

– Если «Факел» назначит Ребко, это будет выстрел себе в ногу. При всем уважении к Алексею, к его возрасту и футбольной карьере, он пока несформировавшийся тренер.

Я думаю, что «Факелу» надо назначать тренера не только для того, чтобы попробовать спастись, но и думать о том, кто будет решать задачу по возвращению из Первой лиги. Такая задача точно будет поставлена, с учетом того, как любят футбол болельщики.

Уход Дмитрия Анатольевича, может быть, немного запоздалый, но это его решение. Наверное, он рассчитывал, что какая‑то искра будет после паузы на сборные.

Будущий тренер команды должен для себя понять, что спастись будет маловероятно. Он должен быть готов решать задачу по возращению команды. Кто это будет – у меня пока нет конкретной фамилии.

  • «Факел» занимает в РПЛ 15-е место с 14 очками после 22 туров.
  • 30 марта стало известно об отставке Дмитрия Пятибратова с поста главного тренера команды.
  • Одним из кандидатов на претендентов на его место называли Алексея Ребко. Позднее главным кандидатом на пост главного тренера «Факела» стал Игорь Шалимов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Факел (мол) Факел Ребко Алексей Генич Константин
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Комментарии (4)
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темирхан
1743573832
Сергей Юран спасет Факел! только он может их вытащить! он сильный тренер! почему ни разу у него не было топ клуба? вот это загадка! сильный тренер с сильным составом, мог бы горы свернуть! но вот у кого то глаза закрыты в большинстве своем! вот и приходиться ему всех вытаскивать! будь то Химки или Нижний Новгород. да и других.
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aldo conte
1743578053
Зовите Юрана, он справится.
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Борис34684
1743580028
Ни один тренер не спасёт Факел, команда без денег, состав очень слабый и только для пердива. Тренер выжал все из команды и кроме обороны в автобус ничего не получается.
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Каратель помойников
1743586814
Ну у нас же работают не тв несостоявшиеся комментаторы и ничего,терпит страна
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