Экс-спартаковец не возглавит «Факел»

Ситуация с назначением нового главного тренера «Факела» остается неопределенной.
Сообщалось, что ушедшего в отставку Дмитрия Пятибратова сменит экс-спартаковец Алексей Ребко.
По информации Ивана Карпова, эта информация не соответствует действительности: «Ребко не будет ни временно исполняющим обязанности, ни главным тренером «Факела», а сегодня у команды пока выходной».
- Пятибратов покинул тренерский пост после поражения 0:5 от «Краснодара».
- Ребко возглавляет молодежную команду «Факела».
- Воронежцы идут на предпоследнем месте в РПЛ после 22 туров. Отставание от зоны переходных матчей – 5 очков.
- Сообщалось, что «Факел» может назначить Александра Кержакова или Сергея Юрана.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова