Экс-спартаковец не возглавит «Факел»

Ситуация с назначением нового главного тренера «Факела» остается неопределенной.

Сообщалось, что ушедшего в отставку Дмитрия Пятибратова сменит экс-спартаковец Алексей Ребко.

По информации Ивана Карпова, эта информация не соответствует действительности: «Ребко не будет ни временно исполняющим обязанности, ни главным тренером «Факела», а сегодня у команды пока выходной».