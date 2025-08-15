Введите ваш ник на сайте
В «Зените» оценили работу академии клуба

Сегодня, 13:54
2

Тренер молодежки «Зенита» Александр Селенков сказал, что наличие воспитанников академии клуба в других командах – это хороший показатель ее работы.

– Многие считают, что одна из проблем нашего молодежного футбола – недобросовестная работа некоторых агентов. Была история с Иваном Ананьевым, который ушел в ЦСКА из зенитовской академии. Как вы видели ту ситуацию?

– В 2023-м я выпускал ребят 2006 года рождения, мы также съездили на турнир в Бразилию и выиграли его. Состав участников хороший был: «Палмейрас», «Сантос», «Коринтианс». Там Ананьев и приглянулся местным клубам, получил приглашение на просмотр. Уже спустя время я услышал, что какие-то разговоры пошли по нему о переходе в московский клуб.

– Он ведь только недавно восстановился, травма была.

– Да, к сожалению, получил травму. Мы как раз были на сборах в Турции, играли с ЦСКА. Я думал, что Ананьев выйдет против нас, а он шел и держался за ключицу. Рассказывал, что играли против сербов и что-то случилось. На самом деле наших воспитанников же очень много в других клубах. И это очень хорошо, тоже некий показатель работы академии.

– Андрей Аршавин болезненно реагируют на случаи, когда конкуренты уводят игроков?

– Это нужно у него спросить. Если говорить про меня, то из последних ребят я очень переживаю, что Илья Вахания ушел. У нас есть традиция: в конце года мы собираемся с воспитанниками и играем в футбол здесь, на полях академии. Мы с ним часто разговаривали, и я говорил: «Илюха, ты должен играть в РПЛ». Тогда он еще в «Зените-2» был. Слава богу, у него сейчас все хорошо в «Ростове», вызывается в сборную России.

  • 18-летний Иван Ананьев был приобретен ЦСКА у «Зенита» в январе этого года.
  • Илья Вахания летом 2023 года бесплатно перешел из «Зенита» в «Ростов».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит (мол) Зенит Селенков Александр
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FROLL007
1755258150
Игроки Зенитовской академии разбросаны по всем клубам РПЛ и всех низших дивизионов. Зенит это кузница кадров. Хоть обхрюкайтесь, а это факт. Гыгыгы
Ответить
Skull_Boy
1755260484
А где игроки тогда раз такая гениально-анальная академия, ЗПРФ
Ответить
