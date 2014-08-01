Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Александр Селенков

    Тренер
    Имя Александр
    Отчество Николаевич
    Фамилия Селенков
    Гражданство Россия
    Дата рождения 23 марта 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Зенит (мол) 30 13 12 5
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    01.08.2014 Арсенал Т (мол) 2 : 1 Зенит (мол)
    12.08.2014 Урал (мол) 1 : 2 Зенит (мол)
    15.08.2014 Зенит (мол) 3 : 2 Уфа (мол)
    22.08.2014 Зенит (мол) 1 : 1 Амкар (мол)
    31.08.2014 Локомотив (мол) 2 : 4 Зенит (мол)
    12.09.2014 Зенит (мол) 0 : 1 Динамо (мол)
    20.09.2014 Ростов (мол) 1 : 0 Зенит (мол)
    26.09.2014 Зенит (мол) 0 : 2 Спартак М (мол)
    17.10.2014 Краснодар (мол) 3 : 1 Зенит (мол)
    25.10.2014 Зенит (мол) 1 : 0 Мордовия (мол)
    31.10.2014 ЦСКА (мол) 1 : 0 Зенит (мол)
    07.11.2014 Зенит (мол) 3 : 2 Ахмат (мол)
    02.12.2014 Рубин (мол) 1 : 0 Зенит (мол)
    21.11.2014 Зенит (мол) 1 : 4 Академия Кубань
    29.11.2014 Мордовия (мол) 1 : 1 Зенит (мол)
    06.12.2014 Зенит (мол) 2 : 0 Краснодар (мол)
    06.03.2015 Зенит (мол) 2 : 2 Урал (мол)
    21.03.2015 Динамо (мол) 3 : 1 Зенит (мол)
    04.04.2015 Зенит (мол) 2 : 0 ЦСКА (мол)
    07.04.2015 Ахмат (мол) 1 : 1 Зенит (мол)
    11.04.2015 Зенит (мол) 2 : 1 Рубин (мол)
    18.04.2015 Академия Кубань 1 : 0 Зенит (мол)
    25.04.2015 Зенит (мол) 5 : 0 Арсенал Т (мол)
    01.05.2015 Спартак М (мол) 2 : 3 Зенит (мол)
    09.05.2015 Зенит (мол) 2 : 1 Ростов (мол)
    16.05.2015 Уфа (мол) 3 : 2 Зенит (мол)
    22.05.2015 Амкар (мол) 1 : 2 Зенит (мол)
    29.05.2015 Зенит (мол) 1 : 1 Локомотив (мол)
    • Читайте нас: 
    11