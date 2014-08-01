Александр Селенков
Тренер
|Имя
|Александр
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Селенков
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|23 марта 1972
|Имя
|Александр
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Селенков
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|23 марта 1972
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Зенит (мол)
|30
|13
|12
|5
|Дата
|Матч
|01.08.2014
|Арсенал Т (мол)
|2 : 1
|Зенит (мол)
|12.08.2014
|Урал (мол)
|1 : 2
|Зенит (мол)
|15.08.2014
|Зенит (мол)
|3 : 2
|Уфа (мол)
|22.08.2014
|Зенит (мол)
|1 : 1
|Амкар (мол)
|31.08.2014
|Локомотив (мол)
|2 : 4
|Зенит (мол)
|12.09.2014
|Зенит (мол)
|0 : 1
|Динамо (мол)
|20.09.2014
|Ростов (мол)
|1 : 0
|Зенит (мол)
|26.09.2014
|Зенит (мол)
|0 : 2
|Спартак М (мол)
|17.10.2014
|Краснодар (мол)
|3 : 1
|Зенит (мол)
|25.10.2014
|Зенит (мол)
|1 : 0
|Мордовия (мол)
|31.10.2014
|ЦСКА (мол)
|1 : 0
|Зенит (мол)
|07.11.2014
|Зенит (мол)
|3 : 2
|Ахмат (мол)
|02.12.2014
|Рубин (мол)
|1 : 0
|Зенит (мол)
|21.11.2014
|Зенит (мол)
|1 : 4
|Академия Кубань
|29.11.2014
|Мордовия (мол)
|1 : 1
|Зенит (мол)
|06.12.2014
|Зенит (мол)
|2 : 0
|Краснодар (мол)
|06.03.2015
|Зенит (мол)
|2 : 2
|Урал (мол)
|21.03.2015
|Динамо (мол)
|3 : 1
|Зенит (мол)
|04.04.2015
|Зенит (мол)
|2 : 0
|ЦСКА (мол)
|07.04.2015
|Ахмат (мол)
|1 : 1
|Зенит (мол)
|11.04.2015
|Зенит (мол)
|2 : 1
|Рубин (мол)
|18.04.2015
|Академия Кубань
|1 : 0
|Зенит (мол)
|25.04.2015
|Зенит (мол)
|5 : 0
|Арсенал Т (мол)
|01.05.2015
|Спартак М (мол)
|2 : 3
|Зенит (мол)
|09.05.2015
|Зенит (мол)
|2 : 1
|Ростов (мол)
|16.05.2015
|Уфа (мол)
|3 : 2
|Зенит (мол)
|22.05.2015
|Амкар (мол)
|1 : 2
|Зенит (мол)
|29.05.2015
|Зенит (мол)
|1 : 1
|Локомотив (мол)