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2-я лига Лига А. «Серебро»:
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Россия. 2-я лига Лига А - «Серебро»
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Главные новости
30 января
09:17
Фото
Сычев стал президентом омского клуба
3
30 ноября 2023
19:30
Мостовой одним словом описал слухи о своем назначении в «Текстильщик»
5
18:50
Мостовой может возглавить команду из Второй лиги
8
8 ноября 2023
13:40
Воспитанник «Авангарда» погиб на СВО в 37 лет
1
22 августа 2023
21:07
Фонбет Кубок России. «Амкал» уступил в серии пенальти «Текстильщику» и вылетел
7
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Все новости
7 февраля
08:50
Президент омского «Иртыша» Сычев ответил на вопрос о «ГазМясе»
1
07:55
Сычев объяснил, зачем согласился стать президентом «Иртыша»
2 февраля
16:44
Фото
«Пари НН» купил голкипера из Второй лиги
1
30 января
20:20
Глушаков расторг контракт со «Спартаком» из Костромы
3
13:01
Сычев прокомментировал назначение в «Иртыш»
09:17
Фото
Сычев стал президентом омского клуба
3
11 января
12:47
В костромском «Спартаке» высказались о прохождении Глушаковым сборов с «Ростовом»
10 января
21:45
Глушаков не полетел на сбор «Спартака» из Костромы
1
7 декабря 2023
10:10
Григорян ведет переговоры с клубом из Второй лиги
30 ноября 2023
19:30
Мостовой одним словом описал слухи о своем назначении в «Текстильщик»
5
18:50
Мостовой может возглавить команду из Второй лиги
8
28 ноября 2023
10:39
Экс-хавбек «Зенита» рассказал, как мог уйти в клуб из Нидерландов
8 ноября 2023
15:12
Глушаков назвал тренера, на которого он будет похож
4
13:40
Воспитанник «Авангарда» погиб на СВО в 37 лет
1
4 октября 2023
10:07
Ефремов объяснил, почему футболисты боятся говорить о «закулисных играх» агентов
3
27 августа 2023
12:22
Видео
Романцев побывал в расположении клуба Второй лиги
1
22 августа 2023
21:07
Фонбет Кубок России. «Амкал» уступил в серии пенальти «Текстильщику» и вылетел
7
17:44
Видео
В Челябинске избили судью из Камеруна
6
10 августа 2023
10:35
«Текстильщик» из Второй лиги подписал двукратного чемпиона России в составе ЦСКА
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Россия. 2-я лига Лига А - «Серебро»
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