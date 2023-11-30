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2-я лига Лига А. «Серебро»:
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    Россия. 2-я лига Лига А «Серебро» - результаты

    Cезон:
    Команда:
    Тур/Стадия:
    Россия. 2-я лига Лига А «Серебро» (2023/2024), 18 тур
    11 ноября, суббота 14:00 Металлург Л 0:0 Новосибирск
    11 ноября, суббота 14:00 Амкар-Пермь 1:0 Челябинск
    11 ноября, суббота 14:00 Форте 2:0 Родина-2
    11 ноября, суббота 14:00 Текстильщик 4:0 Салют
    11 ноября, суббота 14:00 Чертаново 2:1 Авангард
    Россия. 2-я лига Лига А «Серебро» (2023/2024), 17 тур
    5 ноября, воскресенье 15:00 Авангард 1:1 Форте
    4 ноября, суббота 14:00 Салют 0:4 Металлург Л
    4 ноября, суббота 14:00 Родина-2 3:1 Текстильщик
    4 ноября, суббота 13:00 Челябинск 1:0 Чертаново
    4 ноября, суббота 11:00 Новосибирск 2:0 Амкар-Пермь
    Россия. 2-я лига Лига А «Серебро» (2023/2024), 16 тур
    28 октября, суббота 18:30 Текстильщик 2:1 Авангард
    28 октября, суббота 16:00 Амкар-Пермь 5:1 Салют
    28 октября, суббота 16:00 Челябинск 1:0 Новосибирск
    28 октября, суббота 15:00 Металлург Л 1:0 Родина-2
    28 октября, суббота 14:00 Форте 4:2 Чертаново
    Россия. 2-я лига Лига А «Серебро» (2023/2024), 15 тур
    21 октября, суббота 15:00 Авангард 1:2 Металлург Л
    21 октября, суббота 15:00 Чертаново 1:1 Новосибирск
    21 октября, суббота 15:00 Салют 0:3 Челябинск
    21 октября, суббота 14:00 Родина-2 2:1 Амкар-Пермь
    21 октября, суббота 14:00 Форте 1:0 Текстильщик
    Россия. 2-я лига Лига А «Серебро» (2023/2024), 14 тур
    14 октября, суббота 15:00 Амкар-Пермь 0:1 Авангард
    14 октября, суббота 15:00 Металлург Л 1:0 Форте
    14 октября, суббота 14:00 Текстильщик 0:1 Чертаново
    14 октября, суббота 13:00 Челябинск 0:1 Родина-2
    14 октября, суббота 13:00 Новосибирск 3:2 Салют
    Россия. 2-я лига Лига А «Серебро» (2023/2024), 13 тур
    7 октября, суббота 15:00 Авангард 0:0 Челябинск
    7 октября, суббота 15:00 Родина-2 1:1 Новосибирск
    7 октября, суббота 15:00 Чертаново 3:0 Салют
    7 октября, суббота 14:00 Текстильщик 6:1 Металлург Л
    7 октября, суббота 14:00 Форте 3:1 Амкар-Пермь
    Россия. 2-я лига Лига А «Серебро» (2023/2024), 12 тур
    1 октября, воскресенье 15:00 Салют 0:1 Родина-2
    1 октября, воскресенье 15:00 Металлург Л 0:0 Чертаново
    1 октября, воскресенье 13:00 Новосибирск 1:0 Авангард
    1 октября, воскресенье 13:00 Челябинск 3:1 Форте
    1 октября, воскресенье 12:00 Амкар-Пермь 1:0 Текстильщик
    Россия. 2-я лига Лига А «Серебро» (2023/2024), 11 тур
    23 сентября, суббота 16:00 Авангард 6:1 Салют
    23 сентября, суббота 16:00 Чертаново 0:0 Родина-2
    23 сентября, суббота 16:00 Текстильщик 0:0 Челябинск
    23 сентября, суббота 16:00 Форте 1:0 Новосибирск
    23 сентября, суббота 15:00 Металлург Л 1:1 Амкар-Пермь
    Россия. 2-я лига Лига А «Серебро» (2023/2024), 10 тур
    17 сентября, воскресенье 16:00 Салют 0:4 Форте
    17 сентября, воскресенье 15:00 Челябинск 2:1 Металлург Л
    17 сентября, воскресенье 13:00 Амкар-Пермь 1:1 Чертаново
    17 сентября, воскресенье 13:00 Новосибирск 0:2 Текстильщик
    16 сентября, суббота 16:00 Родина-2 1:0 Авангард
    Россия. 2-я лига Лига А «Серебро» (2023/2024), 9 тур
    9 сентября, суббота 16:30 Форте 0:1 Авангард
    9 сентября, суббота 16:00 Текстильщик 1:1 Родина-2
    9 сентября, суббота 16:00 Металлург Л 2:2 Салют
    9 сентября, суббота 15:00 Амкар-Пермь 0:1 Новосибирск
    7 сентября, четверг 16:30 Чертаново 0:0 Челябинск
    Россия. 2-я лига Лига А «Серебро» (2023/2024), 8 тур
    2 сентября, суббота 17:00 Салют 2:3 Амкар-Пермь
    2 сентября, суббота 17:00 Авангард 1:1 Текстильщик
    2 сентября, суббота 16:00 Родина-2 0:1 Металлург Л
    2 сентября, суббота 13:00 Новосибирск 3:1 Челябинск
    1 сентября, пятница 16:30 Чертаново 5:0 Форте
    Россия. 2-я лига Лига А «Серебро» (2023/2024), 7 тур
    27 августа, воскресенье 17:00 Амкар-Пермь 0:0 Родина-2
    27 августа, воскресенье 17:00 Металлург Л 0:2 Авангард
    27 августа, воскресенье 16:00 Текстильщик 4:1 Форте
    27 августа, воскресенье 15:00 Челябинск 2:1 Салют
    27 августа, воскресенье 13:00 Новосибирск 3:1 Чертаново
    Россия. 2-я лига Лига А «Серебро» (2023/2024), 6 тур
    19 августа, суббота 18:00 Форте 1:3 Металлург Л
    19 августа, суббота 17:00 Салют 1:2 Новосибирск
    19 августа, суббота 17:00 Родина-2 1:0 Челябинск
    19 августа, суббота 16:00 Авангард 1:1 Амкар-Пермь
    17 августа, четверг 17:00 Чертаново 1:1 Текстильщик
    Россия. 2-я лига Лига А «Серебро» (2023/2024), 5 тур
    12 августа, суббота 18:00 Салют 0:0 Чертаново
    12 августа, суббота 17:00 Металлург Л 1:1 Текстильщик
    12 августа, суббота 15:00 Челябинск 3:2 Авангард
    12 августа, суббота 13:00 Новосибирск 0:0 Родина-2
    12 августа, суббота 13:00 Амкар-Пермь 1:1 Форте
    Россия. 2-я лига Лига А «Серебро» (2023/2024), 4 тур
    5 августа, суббота 18:00 Форте 2:2 Челябинск
    5 августа, суббота 17:00 Родина-2 2:0 Салют
    5 августа, суббота 17:00 Авангард 2:3 Новосибирск
    5 августа, суббота 16:00 Текстильщик 1:0 Амкар-Пермь
    5 августа, суббота 13:00 Чертаново 3:0 Металлург Л
    Россия. 2-я лига Лига А «Серебро» (2023/2024), 3 тур
    29 июля, суббота 18:00 Салют 0:1 Авангард
    29 июля, суббота 17:00 Родина-2 2:0 Чертаново
    29 июля, суббота 15:00 Челябинск 1:1 Текстильщик
    29 июля, суббота 13:00 Новосибирск 1:0 Форте
    29 июля, суббота 12:00 Амкар-Пермь 0:0 Металлург Л
    Россия. 2-я лига Лига А «Серебро» (2023/2024), 2 тур
    22 июля, суббота 18:00 Форте 1:0 Салют
    22 июля, суббота 17:00 Чертаново 0:2 Амкар-Пермь
    22 июля, суббота 17:00 Авангард 4:0 Родина-2
    22 июля, суббота 17:00 Металлург Л 1:0 Челябинск
    22 июля, суббота 14:00 Текстильщик 0:0 Новосибирск
    Россия. 2-я лига Лига А «Серебро» (2023/2024), 1 тур
    16 июля, воскресенье 18:00 Салют 4:0 Текстильщик
    16 июля, воскресенье 17:00 Авангард 2:1 Чертаново
    16 июля, воскресенье 16:00 Родина-2 2:1 Форте
    16 июля, воскресенье 15:00 Челябинск 0:1 Амкар-Пермь
    16 июля, воскресенье 12:00 Новосибирск 1:0 Металлург Л
    ...Нет завершенных матчей
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