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Тур/Стадия:
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро» (2023/2024), 18 тур
|11 ноября, суббота
|14:00
|Металлург Л
|0:0
|Новосибирск
|11 ноября, суббота
|14:00
|Амкар-Пермь
|1:0
|Челябинск
|11 ноября, суббота
|14:00
|Форте
|2:0
|Родина-2
|11 ноября, суббота
|14:00
|Текстильщик
|4:0
|Салют
|11 ноября, суббота
|14:00
|Чертаново
|2:1
|Авангард
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро» (2023/2024), 17 тур
|5 ноября, воскресенье
|15:00
|Авангард
|1:1
|Форте
|4 ноября, суббота
|14:00
|Салют
|0:4
|Металлург Л
|4 ноября, суббота
|14:00
|Родина-2
|3:1
|Текстильщик
|4 ноября, суббота
|13:00
|Челябинск
|1:0
|Чертаново
|4 ноября, суббота
|11:00
|Новосибирск
|2:0
|Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро» (2023/2024), 16 тур
|28 октября, суббота
|18:30
|Текстильщик
|2:1
|Авангард
|28 октября, суббота
|16:00
|Амкар-Пермь
|5:1
|Салют
|28 октября, суббота
|16:00
|Челябинск
|1:0
|Новосибирск
|28 октября, суббота
|15:00
|Металлург Л
|1:0
|Родина-2
|28 октября, суббота
|14:00
|Форте
|4:2
|Чертаново
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро» (2023/2024), 15 тур
|21 октября, суббота
|15:00
|Авангард
|1:2
|Металлург Л
|21 октября, суббота
|15:00
|Чертаново
|1:1
|Новосибирск
|21 октября, суббота
|15:00
|Салют
|0:3
|Челябинск
|21 октября, суббота
|14:00
|Родина-2
|2:1
|Амкар-Пермь
|21 октября, суббота
|14:00
|Форте
|1:0
|Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро» (2023/2024), 14 тур
|14 октября, суббота
|15:00
|Амкар-Пермь
|0:1
|Авангард
|14 октября, суббота
|15:00
|Металлург Л
|1:0
|Форте
|14 октября, суббота
|14:00
|Текстильщик
|0:1
|Чертаново
|14 октября, суббота
|13:00
|Челябинск
|0:1
|Родина-2
|14 октября, суббота
|13:00
|Новосибирск
|3:2
|Салют
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро» (2023/2024), 13 тур
|7 октября, суббота
|15:00
|Авангард
|0:0
|Челябинск
|7 октября, суббота
|15:00
|Родина-2
|1:1
|Новосибирск
|7 октября, суббота
|15:00
|Чертаново
|3:0
|Салют
|7 октября, суббота
|14:00
|Текстильщик
|6:1
|Металлург Л
|7 октября, суббота
|14:00
|Форте
|3:1
|Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро» (2023/2024), 12 тур
|1 октября, воскресенье
|15:00
|Салют
|0:1
|Родина-2
|1 октября, воскресенье
|15:00
|Металлург Л
|0:0
|Чертаново
|1 октября, воскресенье
|13:00
|Новосибирск
|1:0
|Авангард
|1 октября, воскресенье
|13:00
|Челябинск
|3:1
|Форте
|1 октября, воскресенье
|12:00
|Амкар-Пермь
|1:0
|Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро» (2023/2024), 11 тур
|23 сентября, суббота
|16:00
|Авангард
|6:1
|Салют
|23 сентября, суббота
|16:00
|Чертаново
|0:0
|Родина-2
|23 сентября, суббота
|16:00
|Текстильщик
|0:0
|Челябинск
|23 сентября, суббота
|16:00
|Форте
|1:0
|Новосибирск
|23 сентября, суббота
|15:00
|Металлург Л
|1:1
|Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро» (2023/2024), 10 тур
|17 сентября, воскресенье
|16:00
|Салют
|0:4
|Форте
|17 сентября, воскресенье
|15:00
|Челябинск
|2:1
|Металлург Л
|17 сентября, воскресенье
|13:00
|Амкар-Пермь
|1:1
|Чертаново
|17 сентября, воскресенье
|13:00
|Новосибирск
|0:2
|Текстильщик
|16 сентября, суббота
|16:00
|Родина-2
|1:0
|Авангард
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро» (2023/2024), 9 тур
|9 сентября, суббота
|16:30
|Форте
|0:1
|Авангард
|9 сентября, суббота
|16:00
|Текстильщик
|1:1
|Родина-2
|9 сентября, суббота
|16:00
|Металлург Л
|2:2
|Салют
|9 сентября, суббота
|15:00
|Амкар-Пермь
|0:1
|Новосибирск
|7 сентября, четверг
|16:30
|Чертаново
|0:0
|Челябинск
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро» (2023/2024), 8 тур
|2 сентября, суббота
|17:00
|Салют
|2:3
|Амкар-Пермь
|2 сентября, суббота
|17:00
|Авангард
|1:1
|Текстильщик
|2 сентября, суббота
|16:00
|Родина-2
|0:1
|Металлург Л
|2 сентября, суббота
|13:00
|Новосибирск
|3:1
|Челябинск
|1 сентября, пятница
|16:30
|Чертаново
|5:0
|Форте
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро» (2023/2024), 7 тур
|27 августа, воскресенье
|17:00
|Амкар-Пермь
|0:0
|Родина-2
|27 августа, воскресенье
|17:00
|Металлург Л
|0:2
|Авангард
|27 августа, воскресенье
|16:00
|Текстильщик
|4:1
|Форте
|27 августа, воскресенье
|15:00
|Челябинск
|2:1
|Салют
|27 августа, воскресенье
|13:00
|Новосибирск
|3:1
|Чертаново
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро» (2023/2024), 6 тур
|19 августа, суббота
|18:00
|Форте
|1:3
|Металлург Л
|19 августа, суббота
|17:00
|Салют
|1:2
|Новосибирск
|19 августа, суббота
|17:00
|Родина-2
|1:0
|Челябинск
|19 августа, суббота
|16:00
|Авангард
|1:1
|Амкар-Пермь
|17 августа, четверг
|17:00
|Чертаново
|1:1
|Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро» (2023/2024), 5 тур
|12 августа, суббота
|18:00
|Салют
|0:0
|Чертаново
|12 августа, суббота
|17:00
|Металлург Л
|1:1
|Текстильщик
|12 августа, суббота
|15:00
|Челябинск
|3:2
|Авангард
|12 августа, суббота
|13:00
|Новосибирск
|0:0
|Родина-2
|12 августа, суббота
|13:00
|Амкар-Пермь
|1:1
|Форте
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро» (2023/2024), 4 тур
|5 августа, суббота
|18:00
|Форте
|2:2
|Челябинск
|5 августа, суббота
|17:00
|Родина-2
|2:0
|Салют
|5 августа, суббота
|17:00
|Авангард
|2:3
|Новосибирск
|5 августа, суббота
|16:00
|Текстильщик
|1:0
|Амкар-Пермь
|5 августа, суббота
|13:00
|Чертаново
|3:0
|Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро» (2023/2024), 3 тур
|29 июля, суббота
|18:00
|Салют
|0:1
|Авангард
|29 июля, суббота
|17:00
|Родина-2
|2:0
|Чертаново
|29 июля, суббота
|15:00
|Челябинск
|1:1
|Текстильщик
|29 июля, суббота
|13:00
|Новосибирск
|1:0
|Форте
|29 июля, суббота
|12:00
|Амкар-Пермь
|0:0
|Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро» (2023/2024), 2 тур
|22 июля, суббота
|18:00
|Форте
|1:0
|Салют
|22 июля, суббота
|17:00
|Чертаново
|0:2
|Амкар-Пермь
|22 июля, суббота
|17:00
|Авангард
|4:0
|Родина-2
|22 июля, суббота
|17:00
|Металлург Л
|1:0
|Челябинск
|22 июля, суббота
|14:00
|Текстильщик
|0:0
|Новосибирск
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро» (2023/2024), 1 тур
|16 июля, воскресенье
|18:00
|Салют
|4:0
|Текстильщик
|16 июля, воскресенье
|17:00
|Авангард
|2:1
|Чертаново
|16 июля, воскресенье
|16:00
|Родина-2
|2:1
|Форте
|16 июля, воскресенье
|15:00
|Челябинск
|0:1
|Амкар-Пермь
|16 июля, воскресенье
|12:00
|Новосибирск
|1:0
|Металлург Л
Нет завершенных матчей