Сезон:
Позиция:
|Игрок
|Команда
|Игры
|Удаления
|1
|Владислав Игнатенко
|Авангард
|6
|1
|2
|Денис Чушъялов
|Иртыш
|7
|1
|3
|Никита Куприянов
|Авангард
|7
|1
|Игрок
|Команда
|Игры
|Пасы
|1
|Дмитрий Каменщиков
|Калуга
|7
|3
|2
|Геннадий Киселев
|Спартак К
|7
|3
|3
|Алексей Евсеев
|Текстильщик
|8
|3
|4
|Егор Поздняков
|Торпедо Миасс
|7
|2
|5
|Денис Замятин
|Торпедо Миасс
|8
|2
|6
|Евгений Воронин
|Волга
|8
|2
|7
|Азнаур Герюгов
|Иртыш
|8
|2
|8
|Валерий Федосюк
|Торпедо Миасс
|8
|2
|9
|Никита Абрамушкин
|Химик
|8
|2
|10
|Александр Егурнев
|Химик
|8
|2
|11
|Леонид Юферов
|Химик
|3
|1
|12
|Артем Юсупов
|Иртыш
|5
|1
|13
|Никита Кирсанов
|Волга
|6
|1
|14
|Олег Калугин
|Текстильщик
|6
|1
|15
|Александр Голубцов
|Калуга
|6
|1
|16
|Виктор Демьянов
|Спартак К
|6
|1
|17
|Артем Шмыков
|Спартак К
|6
|1
|18
|Артем Ямангулов
|Динамо Бр
|6
|1
|19
|Руслан Махмутов
|Волга
|7
|1
|20
|Темур Мустафин
|Динамо Бр
|7
|1
|21
|Максим Полковников
|Иртыш
|7
|1
|22
|Сергей Бугриев
|Спартак К
|7
|1
|23
|Никита Куприянов
|Авангард
|7
|1
|24
|Николай Генчу
|Спартак К
|7
|1
|25
|Александр Новиков
|Динамо Бр
|7
|1
|26
|Артур Кусков
|Машук-КМВ
|7
|1
|27
|Даниил Князев
|Калуга
|7
|1
|28
|Магомед Мусаев
|Машук-КМВ
|7
|1
|29
|Дмитрий Захаров
|Калуга
|7
|1
|30
|Виталий Устинов
|Волга
|8
|1
|31
|Артем Делькин
|Волга
|8
|1
|32
|Алексей Скворцов
|Текстильщик
|8
|1
|33
|Михаил Маркин
|Спартак К
|8
|1
|34
|Дмитрий Савин
|Авангард
|8
|1
|35
|Денис Жилмостных
|Авангард
|8
|1
|36
|Илья Кулешин
|Авангард
|8
|1
|37
|Анзор Хутов
|Машук-КМВ
|8
|1
|38
|Николай Иванов
|Машук-КМВ
|8
|1
|39
|Иван Кудряшов
|Спартак К
|8
|1
|40
|Егор Носков
|Волга
|8
|1
|Игрок
|Команда
|Игры
|Голы
|Пасы
|Гол+Пас
|1
|Дмитрий Каменщиков
|Калуга
|7
|2
|3
|5
|2
|Михаил Маркин
|Спартак К
|8
|4
|1
|5
|3
|Алексей Евсеев
|Текстильщик
|8
|2
|3
|5
|4
|Геннадий Киселев
|Спартак К
|7
|1
|3
|4
|5
|Магомед Мусаев
|Машук-КМВ
|7
|3
|1
|4
|6
|Денис Замятин
|Торпедо Миасс
|8
|2
|2
|4
|7
|Алексей Скворцов
|Текстильщик
|8
|3
|1
|4
|8
|Евгений Воронин
|Волга
|8
|2
|2
|4
|9
|Анзор Хутов
|Машук-КМВ
|8
|3
|1
|4
|10
|Максим Полковников
|Иртыш
|7
|2
|1
|3
|11
|Дмитрий Захаров
|Калуга
|7
|2
|1
|3
|12
|Владислав Шпитальный
|Торпедо Миасс
|8
|3
|0
|3
|13
|Александр Саплинов
|Спартак К
|8
|3
|0
|3
|14
|Александр Егурнев
|Химик
|8
|1
|2
|3
|15
|Тимур Абдрашитов
|Калуга
|6
|2
|0
|2
|16
|Владислав Игнатенко
|Авангард
|6
|2
|0
|2
|17
|Руслан Махмутов
|Волга
|7
|1
|1
|2
|18
|Джамал Дибиргаджиев
|Волга
|7
|2
|0
|2
|19
|Андрей Разборов
|Иртыш
|7
|2
|0
|2
|20
|Егор Поздняков
|Торпедо Миасс
|7
|0
|2
|2
|21
|Александр Новиков
|Динамо Бр
|7
|1
|1
|2
|22
|Даниил Князев
|Калуга
|7
|1
|1
|2
|23
|Артем Делькин
|Волга
|8
|1
|1
|2
|24
|Айдар Хабибуллин
|Волга
|8
|2
|0
|2
|25
|Азнаур Герюгов
|Иртыш
|8
|0
|2
|2
|26
|Валерий Федосюк
|Торпедо Миасс
|8
|0
|2
|2
|27
|Денис Жилмостных
|Авангард
|8
|1
|1
|2
|28
|Никита Абрамушкин
|Химик
|8
|0
|2
|2
|29
|Иван Кудряшов
|Спартак К
|8
|1
|1
|2
|30
|Михаил Земсков
|Спартак К
|3
|1
|0
|1
|31
|Максим Жумабеков
|Химик
|3
|1
|0
|1
|32
|Леонид Юферов
|Химик
|3
|0
|1
|1
|33
|Владислав Дрогунов
|Динамо Бр
|4
|1
|0
|1
|34
|Артем Юсупов
|Иртыш
|5
|0
|1
|1
|35
|Сергей Доронин
|Химик
|5
|1
|0
|1
|36
|Эмрах Набатов
|Авангард
|5
|1
|0
|1
|37
|Богдан Рогочий
|Калуга
|5
|1
|0
|1
|38
|Даниил Павлов
|Авангард
|5
|1
|0
|1
|39
|Дмитрий Малыхин
|Авангард
|5
|1
|0
|1
|40
|Михаил Гайдамак
|Торпедо Миасс
|6
|1
|0
|1
|Игрок
|Команда
|Игры
|Предупреждения
|1
|Константин Морозов
|Химик
|6
|4
|2
|Владимир Ермаков
|Химик
|8
|4
|3
|Дмитрий Кузьмин
|Торпедо Миасс
|8
|4
|4
|Сергей Доронин
|Химик
|5
|3
|5
|Дмитрий Прутов
|Торпедо Миасс
|6
|3
|6
|Данил Полях
|Калуга
|6
|3
|7
|Денис Чушъялов
|Иртыш
|7
|3
|8
|Дмитрий Осипов
|Динамо Бр
|7
|3
|9
|Никита Куприянов
|Авангард
|7
|3
|10
|Даниэль Свинцов
|Авангард
|7
|3
|11
|Азнаур Герюгов
|Иртыш
|8
|3
|12
|Александр Саплинов
|Спартак К
|8
|3
|13
|Иван Матюшенко
|Авангард
|8
|3
|14
|Илья Кулешин
|Авангард
|8
|3
|15
|Павел Кудряшов
|Динамо Бр
|2
|2
|16
|Максим Сухомлинов
|Иртыш
|5
|2
|17
|Эмрах Набатов
|Авангард
|5
|2
|18
|Богдан Рогочий
|Калуга
|5
|2
|19
|Роман Вегеря
|Спартак К
|5
|2
|20
|Олег Калугин
|Текстильщик
|6
|2
|21
|Алексей Самылин
|Текстильщик
|6
|2
|22
|Андрей Ивантеев
|Авангард
|6
|2
|23
|Аслан Дашаев
|Волга
|7
|2
|24
|Руслан Махмутов
|Волга
|7
|2
|25
|Темур Мустафин
|Динамо Бр
|7
|2
|26
|Кирилл Сараев
|Иртыш
|7
|2
|27
|Дмитрий Каменщиков
|Калуга
|7
|2
|28
|Игорь Турсунов
|Динамо Бр
|7
|2
|29
|Егор Поздняков
|Торпедо Миасс
|7
|2
|30
|Геннадий Киселев
|Спартак К
|7
|2
|31
|Александр Новиков
|Динамо Бр
|7
|2
|32
|Сергей Тимошкин
|Химик
|7
|2
|33
|Дмитрий Захаров
|Калуга
|7
|2
|34
|Александр Елисеев
|Текстильщик
|8
|2
|35
|Денис Замятин
|Торпедо Миасс
|8
|2
|36
|Михаил Маркин
|Спартак К
|8
|2
|37
|Алексей Евсеев
|Текстильщик
|8
|2
|38
|Булат Садыков
|Иртыш
|8
|2
|39
|Никита Симдянкин
|Текстильщик
|8
|2
|40
|Сергей Чибисов
|Авангард
|8
|2
|Игрок
|Команда
|Игры
|Удаления
|1
|Владислав Игнатенко
|Авангард
|6
|1
|2
|Денис Чушъялов
|Иртыш
|7
|1
|3
|Никита Куприянов
|Авангард
|7
|1