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Россия. 2-я лига Лига А - «Серебро»
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    Статистика Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна

    Сезон:
    Позиция:
    Игрок Команда Игры Пасы
    1 Дмитрий Каменщиков Калуга 7 3
    2 Геннадий Киселев Спартак К 7 3
    3 Алексей Евсеев Текстильщик 8 3
    4 Егор Поздняков Торпедо Миасс 7 2
    5 Денис Замятин Торпедо Миасс 8 2
    6 Евгений Воронин Волга 8 2
    7 Азнаур Герюгов Иртыш 8 2
    8 Валерий Федосюк Торпедо Миасс 8 2
    9 Никита Абрамушкин Химик 8 2
    10 Александр Егурнев Химик 8 2
    11 Леонид Юферов Химик 3 1
    12 Артем Юсупов Иртыш 5 1
    13 Никита Кирсанов Волга 6 1
    14 Олег Калугин Текстильщик 6 1
    15 Александр Голубцов Калуга 6 1
    16 Виктор Демьянов Спартак К 6 1
    17 Артем Шмыков Спартак К 6 1
    18 Артем Ямангулов Динамо Бр 6 1
    19 Руслан Махмутов Волга 7 1
    20 Темур Мустафин Динамо Бр 7 1
    21 Максим Полковников Иртыш 7 1
    22 Сергей Бугриев Спартак К 7 1
    23 Никита Куприянов Авангард 7 1
    24 Николай Генчу Спартак К 7 1
    25 Александр Новиков Динамо Бр 7 1
    26 Артур Кусков Машук-КМВ 7 1
    27 Даниил Князев Калуга 7 1
    28 Магомед Мусаев Машук-КМВ 7 1
    29 Дмитрий Захаров Калуга 7 1
    30 Виталий Устинов Волга 8 1
    31 Артем Делькин Волга 8 1
    32 Алексей Скворцов Текстильщик 8 1
    33 Михаил Маркин Спартак К 8 1
    34 Дмитрий Савин Авангард 8 1
    35 Денис Жилмостных Авангард 8 1
    36 Илья Кулешин Авангард 8 1
    37 Анзор Хутов Машук-КМВ 8 1
    38 Николай Иванов Машук-КМВ 8 1
    39 Иван Кудряшов Спартак К 8 1
    40 Егор Носков Волга 8 1
    Игрок Команда Игры Голы Пасы Гол+Пас
    1 Дмитрий Каменщиков Калуга 7 2 3 5
    2 Михаил Маркин Спартак К 8 4 1 5
    3 Алексей Евсеев Текстильщик 8 2 3 5
    4 Геннадий Киселев Спартак К 7 1 3 4
    5 Магомед Мусаев Машук-КМВ 7 3 1 4
    6 Денис Замятин Торпедо Миасс 8 2 2 4
    7 Алексей Скворцов Текстильщик 8 3 1 4
    8 Евгений Воронин Волга 8 2 2 4
    9 Анзор Хутов Машук-КМВ 8 3 1 4
    10 Максим Полковников Иртыш 7 2 1 3
    11 Дмитрий Захаров Калуга 7 2 1 3
    12 Владислав Шпитальный Торпедо Миасс 8 3 0 3
    13 Александр Саплинов Спартак К 8 3 0 3
    14 Александр Егурнев Химик 8 1 2 3
    15 Тимур Абдрашитов Калуга 6 2 0 2
    16 Владислав Игнатенко Авангард 6 2 0 2
    17 Руслан Махмутов Волга 7 1 1 2
    18 Джамал Дибиргаджиев Волга 7 2 0 2
    19 Андрей Разборов Иртыш 7 2 0 2
    20 Егор Поздняков Торпедо Миасс 7 0 2 2
    21 Александр Новиков Динамо Бр 7 1 1 2
    22 Даниил Князев Калуга 7 1 1 2
    23 Артем Делькин Волга 8 1 1 2
    24 Айдар Хабибуллин Волга 8 2 0 2
    25 Азнаур Герюгов Иртыш 8 0 2 2
    26 Валерий Федосюк Торпедо Миасс 8 0 2 2
    27 Денис Жилмостных Авангард 8 1 1 2
    28 Никита Абрамушкин Химик 8 0 2 2
    29 Иван Кудряшов Спартак К 8 1 1 2
    30 Михаил Земсков Спартак К 3 1 0 1
    31 Максим Жумабеков Химик 3 1 0 1
    32 Леонид Юферов Химик 3 0 1 1
    33 Владислав Дрогунов Динамо Бр 4 1 0 1
    34 Артем Юсупов Иртыш 5 0 1 1
    35 Сергей Доронин Химик 5 1 0 1
    36 Эмрах Набатов Авангард 5 1 0 1
    37 Богдан Рогочий Калуга 5 1 0 1
    38 Даниил Павлов Авангард 5 1 0 1
    39 Дмитрий Малыхин Авангард 5 1 0 1
    40 Михаил Гайдамак Торпедо Миасс 6 1 0 1
    Игрок Команда Игры Предупреждения
    1 Константин Морозов Химик 6 4
    2 Владимир Ермаков Химик 8 4
    3 Дмитрий Кузьмин Торпедо Миасс 8 4
    4 Сергей Доронин Химик 5 3
    5 Дмитрий Прутов Торпедо Миасс 6 3
    6 Данил Полях Калуга 6 3
    7 Денис Чушъялов Иртыш 7 3
    8 Дмитрий Осипов Динамо Бр 7 3
    9 Никита Куприянов Авангард 7 3
    10 Даниэль Свинцов Авангард 7 3
    11 Азнаур Герюгов Иртыш 8 3
    12 Александр Саплинов Спартак К 8 3
    13 Иван Матюшенко Авангард 8 3
    14 Илья Кулешин Авангард 8 3
    15 Павел Кудряшов Динамо Бр 2 2
    16 Максим Сухомлинов Иртыш 5 2
    17 Эмрах Набатов Авангард 5 2
    18 Богдан Рогочий Калуга 5 2
    19 Роман Вегеря Спартак К 5 2
    20 Олег Калугин Текстильщик 6 2
    21 Алексей Самылин Текстильщик 6 2
    22 Андрей Ивантеев Авангард 6 2
    23 Аслан Дашаев Волга 7 2
    24 Руслан Махмутов Волга 7 2
    25 Темур Мустафин Динамо Бр 7 2
    26 Кирилл Сараев Иртыш 7 2
    27 Дмитрий Каменщиков Калуга 7 2
    28 Игорь Турсунов Динамо Бр 7 2
    29 Егор Поздняков Торпедо Миасс 7 2
    30 Геннадий Киселев Спартак К 7 2
    31 Александр Новиков Динамо Бр 7 2
    32 Сергей Тимошкин Химик 7 2
    33 Дмитрий Захаров Калуга 7 2
    34 Александр Елисеев Текстильщик 8 2
    35 Денис Замятин Торпедо Миасс 8 2
    36 Михаил Маркин Спартак К 8 2
    37 Алексей Евсеев Текстильщик 8 2
    38 Булат Садыков Иртыш 8 2
    39 Никита Симдянкин Текстильщик 8 2
    40 Сергей Чибисов Авангард 8 2
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