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Россия. 2-я лига Лига А - «Серебро»
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    Бомбардиры Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна

    Сезон:
    Позиция:
    Игрок Команда Игры Голы Пен Г/И
    1 Михаил Маркин Спартак К 8 4 0 0.50
    2 Магомед Мусаев Машук-КМВ 7 3 0 0.43
    3 Алексей Скворцов Текстильщик 8 3 0 0.38
    4 Владислав Шпитальный Торпедо Миасс 8 3 0 0.38
    5 Александр Саплинов Спартак К 8 3 0 0.38
    6 Анзор Хутов Машук-КМВ 8 3 1 0.38
    7 Джамал Дибиргаджиев Волга 7 2 0 0.29
    8 Максим Полковников Иртыш 7 2 0 0.29
    9 Дмитрий Каменщиков Калуга 7 2 0 0.29
    10 Дмитрий Захаров Калуга 7 2 0 0.29
    11 Денис Замятин Торпедо Миасс 8 2 0 0.25
    12 Алексей Евсеев Текстильщик 8 2 0 0.25
    13 Айдар Хабибуллин Волга 8 2 0 0.25
    14 Евгений Воронин Волга 8 2 0 0.25
    15 Тимур Абдрашитов Калуга 6 2 1 0.33
    16 Владислав Игнатенко Авангард 6 2 1 0.33
    17 Андрей Разборов Иртыш 7 2 1 0.29
    18 Михаил Земсков Спартак К 3 1 0 0.33
    19 Максим Жумабеков Химик 3 1 0 0.33
    20 Сергей Доронин Химик 5 1 0 0.20
    21 Эмрах Набатов Авангард 5 1 0 0.20
    22 Богдан Рогочий Калуга 5 1 0 0.20
    23 Даниил Павлов Авангард 5 1 0 0.20
    24 Дмитрий Малыхин Авангард 5 1 0 0.20
    25 Михаил Гайдамак Торпедо Миасс 6 1 0 0.17
    26 Аслан Дашаев Волга 7 1 0 0.14
    27 Руслан Махмутов Волга 7 1 0 0.14
    28 Денис Рахманов Волга 7 1 0 0.14
    29 Владислав Фасхутдинов Динамо Бр 7 1 0 0.14
    30 Иван Селеменев Текстильщик 7 1 0 0.14
    31 Игорь Турсунов Динамо Бр 7 1 0 0.14
    32 Геннадий Киселев Спартак К 7 1 0 0.14
    33 Александр Новиков Динамо Бр 7 1 0 0.14
    34 Иван Рапаков Калуга 7 1 0 0.14
    35 Сергей Тимошкин Химик 7 1 0 0.14
    36 Даниэль Свинцов Авангард 7 1 0 0.14
    37 Кирилл Чурсин Спартак К 7 1 0 0.14
    38 Даниил Князев Калуга 7 1 0 0.14
    39 Артем Делькин Волга 8 1 0 0.13
    40 Евгений Стешин Текстильщик 8 1 0 0.13
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