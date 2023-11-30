Россия. 2-я лига Лига А - «Серебро»

Сезон:
Позиция:
|Игрок
|Команда
|Игры
|Голы
|Пен
|Г/И
|1
|Михаил Маркин
|Спартак К
|8
|4
|0
|0.50
|2
|Магомед Мусаев
|Машук-КМВ
|7
|3
|0
|0.43
|3
|Алексей Скворцов
|Текстильщик
|8
|3
|0
|0.38
|4
|Владислав Шпитальный
|Торпедо Миасс
|8
|3
|0
|0.38
|5
|Александр Саплинов
|Спартак К
|8
|3
|0
|0.38
|6
|Анзор Хутов
|Машук-КМВ
|8
|3
|1
|0.38
|7
|Джамал Дибиргаджиев
|Волга
|7
|2
|0
|0.29
|8
|Максим Полковников
|Иртыш
|7
|2
|0
|0.29
|9
|Дмитрий Каменщиков
|Калуга
|7
|2
|0
|0.29
|10
|Дмитрий Захаров
|Калуга
|7
|2
|0
|0.29
|11
|Денис Замятин
|Торпедо Миасс
|8
|2
|0
|0.25
|12
|Алексей Евсеев
|Текстильщик
|8
|2
|0
|0.25
|13
|Айдар Хабибуллин
|Волга
|8
|2
|0
|0.25
|14
|Евгений Воронин
|Волга
|8
|2
|0
|0.25
|15
|Тимур Абдрашитов
|Калуга
|6
|2
|1
|0.33
|16
|Владислав Игнатенко
|Авангард
|6
|2
|1
|0.33
|17
|Андрей Разборов
|Иртыш
|7
|2
|1
|0.29
|18
|Михаил Земсков
|Спартак К
|3
|1
|0
|0.33
|19
|Максим Жумабеков
|Химик
|3
|1
|0
|0.33
|20
|Сергей Доронин
|Химик
|5
|1
|0
|0.20
|21
|Эмрах Набатов
|Авангард
|5
|1
|0
|0.20
|22
|Богдан Рогочий
|Калуга
|5
|1
|0
|0.20
|23
|Даниил Павлов
|Авангард
|5
|1
|0
|0.20
|24
|Дмитрий Малыхин
|Авангард
|5
|1
|0
|0.20
|25
|Михаил Гайдамак
|Торпедо Миасс
|6
|1
|0
|0.17
|26
|Аслан Дашаев
|Волга
|7
|1
|0
|0.14
|27
|Руслан Махмутов
|Волга
|7
|1
|0
|0.14
|28
|Денис Рахманов
|Волга
|7
|1
|0
|0.14
|29
|Владислав Фасхутдинов
|Динамо Бр
|7
|1
|0
|0.14
|30
|Иван Селеменев
|Текстильщик
|7
|1
|0
|0.14
|31
|Игорь Турсунов
|Динамо Бр
|7
|1
|0
|0.14
|32
|Геннадий Киселев
|Спартак К
|7
|1
|0
|0.14
|33
|Александр Новиков
|Динамо Бр
|7
|1
|0
|0.14
|34
|Иван Рапаков
|Калуга
|7
|1
|0
|0.14
|35
|Сергей Тимошкин
|Химик
|7
|1
|0
|0.14
|36
|Даниэль Свинцов
|Авангард
|7
|1
|0
|0.14
|37
|Кирилл Чурсин
|Спартак К
|7
|1
|0
|0.14
|38
|Даниил Князев
|Калуга
|7
|1
|0
|0.14
|39
|Артем Делькин
|Волга
|8
|1
|0
|0.13
|40
|Евгений Стешин
|Текстильщик
|8
|1
|0
|0.13