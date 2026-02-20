Алания
Владикавказ
Пришли:
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Ышык М.
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦП Гаглоев Т.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦФ Четоев Т.
Свободный агент
23.04.26 / -
ЛЗ Датиев З.
Без клуба
Свободный агент
19.02.26 / 31.12.26
ОП Ибрагимов Е.
Свободный агент
04.02.26 / 31.12.26
ВР Цалиев Б.
12 тыс €
19.01.26 / 31.12.28
Свободный агент
15.01.26 / 31.12.26
Амкар-Пермь
Пермь
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
АП Попов К.
Свободный агент
17.02.26 / 31.12.26
ЛЗ Насыров И.
Свободный агент
24.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Новиков М.
Свободный агент
18.01.26 / 31.12.26
ЦП Михайлов Д.
Свободный агент
18.01.26 / -
Свободный агент
15.01.26 / 31.12.26
ВР Долженко В.
Свободный агент
13.01.26 / -
ВР Зернаев В.
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
АП Малоземов М.
Аренда
01.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
03.07.26 / 30.06.27
ЛВ Корольков К.
Свободный агент
03.07.26 / 30.06.28
ЦП Шоронов Р.
Свободный агент
08.04.26 / 31.12.26
ЦП Чернышев А.
Свободный агент
18.03.26 / -
Свободный агент
19.02.26 / 01.07.26
ВР Зайнуллин Т.
Свободный агент
16.02.26 / 31.12.26
Свободный агент
29.01.26 / -
ЛАЗ Мырзаков К.
Свободный агент
11.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Чернышев А.
Без клуба
Аренда
01.01.26 / 30.06.26
ПЗ Мальцев Л.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛАЗ Мырзаков К.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ПЗ Жилов И.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 05.05.26
ЛВ Кожин М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛЗ Бубнов А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ОП Зуев Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЛВ Голдобин Н.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Таказов С.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Динамо Бр
Брянск
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Маклаков И.
Свободный агент
19.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Головачев Р.
Свободный агент
19.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Тетерлев Е.
Свободный агент
05.02.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Алимханов А.
Свободный агент
27.03.26 / -
ЦП Алимханов А.
Без клуба
Свободный агент
20.03.26 / 31.12.26
Свободный агент
19.02.26 / -
ЦЗ Ямангулов А.
Свободный агент
31.01.26 / -
ЛВ Сидоренко К.
Свободный агент
15.01.26 / -
ЦЗ Ямангулов А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ВР Чувасов Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Тимаков Р.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛВ Сидоренко К.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Динамо Вл
Владивосток
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Анциперов Д.
Аренда
03.07.26 / 31.12.26
ЛЗ Семенов А.
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Япрынцев А.
Свободный агент
08.02.26 / 31.12.26
ЦФ Юрченко И.
Свободный агент
22.01.26 / -
ЛЗ Воропаев А.
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.26
АП Копылов Д.
Свободный агент
13.01.26 / 01.07.26
ПВ Алексеев С.
Свободный агент
12.01.26 / 31.12.26
ЛВ Убониев А.
Свободный агент
12.01.26 / 31.12.26
ЦП Болатаев Д.
Аренда
12.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Осипов Д.
Свободный агент
06.01.26 / 01.07.26
АП Амелин А.
Свободный агент
06.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Агуреев Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
АП Копылов Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ВР Шитов А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Осипов Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ОП Шведюк И.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦФ Юрченко И.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Бадоев Х.
Свободный агент
20.04.26 / -
Свободный агент
12.03.26 / -
Свободный агент
21.02.26 / 31.12.26
Свободный агент
16.02.26 / -
ОП Шестаков И.
Свободный агент
29.01.26 / 31.12.26
ОП Андямов В.
Свободный агент
29.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Сальников И.
Свободный агент
29.01.26 / 31.12.26
АП Пипо А.
Свободный агент
29.01.26 / 31.12.26
ПП Супрун М.
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Агрофенин А.
Без клуба
Свободный агент
05.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
05.01.26 / 31.12.26
ЦФ Руднев М.
Без клуба
Свободный агент
05.01.26 / 03.07.26
ЦЗ Бадоев Х.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 08.07.26
Динамо Киров
Киров
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
01.07.26 / -
ПЗ Веселков И.
Свободный агент
19.02.26 / 31.12.26
ОП Поздняков Е.
Свободный агент
19.02.26 / -
ЛВ Бурыкин К.
Свободный агент
03.02.26 / 31.12.26
ПЗ Калинов С.
Свободный агент
02.02.26 / 31.12.26
ЦП Ахъядов Б.
Свободный агент
01.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Игнатович Е.
Свободный агент
29.01.26 / 31.12.26
ВР Задирака В.
Свободный агент
17.01.26 / -
ЦЗ Степанов А.
Свободный агент
16.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
16.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Наговицин Д.
Свободный агент
05.03.26 / -
ПВ Захаров Д.
Свободный агент
03.03.26 / -
Свободный агент
16.02.26 / 01.07.26
ПЗ Бочко Н.
Свободный агент
01.01.26 / 06.07.26
ЦЗ Данилов Т.
Свободный агент
01.01.26 / 01.07.26
ПП Горюшкин А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ПВ Захаров Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦП Черкес Е.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Наговицин Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЛВ Фоминых Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Динамо Ставрополь
Ставрополь
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Матюша М.
Свободный агент
01.07.26 / -
АП Шилов Д.
Свободный агент
19.02.26 / -
Свободный агент
16.02.26 / 01.07.26
ЦФ Сычев Я.
Свободный агент
16.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Гараев Р.
Свободный агент
11.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Кратков Д.
Свободный агент
10.02.26 / -
АП Кудряшов И.
Свободный агент
22.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
22.01.26 / 01.07.26
ЦЗ Кирянин К.
Свободный агент
16.01.26 / 01.07.26
ЦФ Андриянов Н.
Свободный агент
14.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
01.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦФ Хромов Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Кирянин К.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦП Чуперка В.
Свободный агент
13.04.26 / -
ЦЗ Кириленко И.
Свободный агент
16.03.26 / -
ВР Телепов А.
Свободный агент
06.02.26 / 31.12.26
ЛЗ Абдуллаев И.
Свободный агент
03.02.26 / -
ЦП Ахъядов Б.
Свободный агент
01.02.26 / 31.12.26
Свободный агент
21.01.26 / 31.12.26
ЦП Джумаев А.
Свободный агент
20.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
17.01.26 / 10.07.26
ЛЗ Абдуллаев И.
Без клуба
Свободный агент
17.01.26 / 31.12.26
ПВ Магомедов М.
Без клуба
Свободный агент
17.01.26 / -
ЦП Чуперка В.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Макоев З.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Бостанов Р.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Кириленко И.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Динамо-2
Москва
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Заварзин Д.
?
01.01.26 / -
?
01.01.26 / 01.07.26
ЦФ Губаревич И.
100 тыс €
01.01.26 / 31.12.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
АП Симонов Д.
Свободный агент
11.07.26 / -
ЦФ Хубулов А.
Свободный агент
08.07.26 / 30.06.29
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ОП Майоров М.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛЗ Балахонов М.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ОП Никифоров М.
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Исаев К.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛЗ Рогачев А.
Свободный агент
08.04.26 / 31.12.26
ЦЗ Головачев Р.
Свободный агент
19.02.26 / 31.12.26
ЦФ Хубулов А.
Аренда
19.02.26 / 30.06.26
АП Потапов С.
Свободный агент
17.02.26 / 31.12.26
ЦП Богомолов Д.
Свободный агент
11.02.26 / -
ЦП Маринкин Т.
?
01.01.26 / 31.12.29
ЦЗ Заварзин Д.
?
01.01.26 / -
ВР Плотников Е.
Аренда
01.01.26 / 30.06.26
?
01.01.26 / 01.07.26
Зенит-2
Санкт-Петербург
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Мезин Е.
?
01.01.26 / -
ВР Панков В.
?
01.01.26 / -
ЦЗ Хубецов Д.
?
01.01.26 / 31.12.27
АП Корнилев М.
?
01.01.26 / 31.12.26
ПЗ Дидух 1.
?
01.01.26 / -
ЛФ Гатилов Д.
?
01.01.26 / 31.12.27
ЦЗ Большев Д.
?
01.01.26 / 31.12.26
ЦФ Шаталов И.
?
01.01.26 / -
ЦЗ Сергеев М.
?
01.01.26 / 31.12.26
ОП Медведев А.
?
01.01.26 / 31.12.26
ЦФ Киселев Д.
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦП Мусаев А.
?
01.01.26 / -
ЦЗ Хотулев Т.
?
01.01.26 / 31.12.26
ЛАЗ Терентьев И.
?
01.01.26 / -
ОП Королев М.
?
01.01.26 / -
ЦЗ Шумихин Д.
?
01.01.26 / 31.12.26
ЛЗ Бусалаев А.
?
01.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Дубинин Е.
?
01.01.26 / 31.12.26
?
01.01.26 / -
Свободный агент
01.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Аренда
11.07.26 / 30.06.27
30 тыс €
10.07.26 / 30.06.31
ЦЗ Бардачев М.
?
01.07.26 / 30.06.29
ПЗ Шилёнок И.
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Кирш И.
260 тыс €
01.07.26 / 09.07.26
ПЗ Шилёнок И.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ПВ Колмаков Р.
Свободный агент
03.04.26 / -
ПВ Иванов Т.
Свободный агент
02.03.26 / 31.12.28
ЦЗ Кирш И.
Аренда 90 тыс €
19.02.26 / 30.06.26
ЦЗ Яковлев А.
Свободный агент
27.01.26 / -
ВР Королев Г.
Свободный агент
25.01.26 / -
ЦП Столбов К.
100 тыс €
14.01.26 / 31.12.29
ЦП Кондаков Д.
?
01.01.26 / 30.06.28
ЦЗ Шумихин Д.
?
01.01.26 / 31.12.26
ЛЗ Бусалаев А.
?
01.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Дубинин Е.
?
01.01.26 / 31.12.26
?
01.01.26 / -
ЦЗ Кашеев Г.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Калин Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Яковлев А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ПВ Колмаков Р.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ВР Королев Г.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Кубань
Краснодар
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Терехов С.
Без клуба
Свободный агент
19.02.26 / 01.07.26
ЦЗ Казаков И.
Без клуба
Свободный агент
19.02.26 / 01.07.26
Свободный агент
19.02.26 / 01.07.26
ЦЗ Гаврилов Р.
Свободный агент
17.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Варганов А.
Свободный агент
11.02.26 / 01.07.26
ЛВ Бахарев Г.
Свободный агент
11.02.26 / -
ПЗ Абдуллин Р.
Свободный агент
11.02.26 / 31.12.26
ЛЗ Быковский И.
Свободный агент
05.02.26 / 31.12.26
ПВ Котов Д.
Свободный агент
05.02.26 / 31.12.26
ЦП Ефремов А.
Свободный агент
05.02.26 / 01.07.26
ЦФ Турсунов И.
Свободный агент
05.02.26 / -
ЛВ Яковлев М.
Свободный агент
05.02.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Бахарев Г.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦФ Турсунов И.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ПВ Мосейчук И.
Свободный агент
01.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Казаков И.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛЗ Терехов С.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ПВ Мосейчук И.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ЦФ Агеев М.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ПВ Офицеров М.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Варганов А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦП Ефремов А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦП Швец А.
Без клуба
Свободный агент
19.02.26 / -
ЦФ Кравчук Е.
Без клуба
19.02.26 / -
ЦЗ Веденеев М.
Свободный агент
19.02.26 / 31.12.26
ЛЗ Смирнов А.
Свободный агент
05.02.26 / 31.12.26
ЦП Махатадзе Г.
Без клуба
Свободный агент
05.02.26 / 31.12.26
ЦП Шарипов А.
Без клуба
Свободный агент
31.01.26 / -
Свободный агент
22.01.26 / 01.07.26
Свободный агент
01.01.26 / -
Тюмень
Тюмень
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Магомедов Я.
Аренда
07.07.26 / 30.06.27
ОП Демьянов В.
Свободный агент
06.07.26 / -
ЦП Поляков М.
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ЦЗ Гуренко Е.
Аренда
18.02.26 / 30.06.26
ЦП Хабибов А.
Свободный агент
17.02.26 / -
ЦФ Дмитриев М.
Свободный агент
16.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Захаров Г.
Без клуба
Свободный агент
16.01.26 / 30.06.26
ЛЗ Кулаев М.
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Рукас Т.
Без клуба
Свободный агент
12.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
12.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Безчаснюк А.
Свободный агент
08.07.26 / 30.06.28
ОП Пяткин И.
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛВ Арсентьев Д.
Свободный агент
26.02.26 / 31.12.26
ЛВ Дударин К.
Свободный агент
21.02.26 / 31.12.26
ВР Довгаль А.
Свободный агент
19.02.26 / 01.07.26
ЦП Мокаев И.
Без клуба
Свободный агент
03.02.26 / -