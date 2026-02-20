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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Трансферы 2-й Лиги А «Серебро»

Алания
Владикавказ
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Багаев Р.
Без клуба
Свободный агент
20.02.26 / 31.12.26
ЛФ Гагиев А.
Зенит-2
Свободный агент
14.02.26 / 31.12.26
ПЗ Кусков А.
Сочи-2
Свободный агент
14.02.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Ышык М.
Динамо Ставрополь
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦП Гаглоев Т.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦФ Четоев Т.
Красное Знамя
Свободный агент
23.04.26 / -
ЛЗ Датиев З.
Дружба
Свободный агент
25.03.26 / -
ЛЗ Датиев З.
Без клуба
Свободный агент
19.02.26 / 31.12.26
ОП Ибрагимов Е.
Торпедо Миасс
Свободный агент
04.02.26 / 31.12.26
ВР Цалиев Б.
Спартак-2
12 тыс €
19.01.26 / -
ВР Цалиев Б.
Академия Спартак
12 тыс €
19.01.26 / 31.12.28
ПВ Чимези У.
Ботев
Свободный агент
19.01.26 / 30.06.28
ЦЗ Станисавлевич А.
Амкар-Пермь
Свободный агент
15.01.26 / 31.12.26
Амкар-Пермь
Пермь
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Долгов А.
2DROTS
Свободный агент
17.02.26 / 31.12.26
АП Попов К.
Крылья Советов-2
Свободный агент
17.02.26 / 31.12.26
ЛЗ Насыров И.
Муром
Свободный агент
24.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Новиков М.
Салют
Свободный агент
18.01.26 / 31.12.26
ЦП Михайлов Д.
Нефтехимик
Свободный агент
18.01.26 / -
ЦЗ Станисавлевич А.
Алания
Свободный агент
15.01.26 / 31.12.26
ВР Долженко В.
Химик
Свободный агент
13.01.26 / -
ВР Зернаев В.
Салют
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.26
ЛЗ Смольников М.
Уралец-ТС
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
АП Малоземов М.
Пари НН-2
Аренда
01.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Сухорученко М.
Нефтехимик
Свободный агент
03.07.26 / 30.06.27
ЛВ Корольков К.
Велес
Свободный агент
03.07.26 / 30.06.28
ЦП Шоронов Р.
Урал-2
Свободный агент
08.04.26 / 31.12.26
ЦП Чернышев А.
Сатурн
Свободный агент
18.03.26 / -
ВР Колесов Н.
Кубань
Свободный агент
19.02.26 / 01.07.26
ВР Зайнуллин Т.
Зенит
Свободный агент
16.02.26 / 31.12.26
ЦФ Дибиргаджиев Д.
Луки-Энергия
Свободный агент
29.01.26 / -
ПЗ Жилов И.
Нарт
Свободный агент
23.01.26 / -
ЦФ Аношин А.
Тюмень
Свободный агент
12.01.26 / -
ЛАЗ Мырзаков К.
Химик
Свободный агент
11.01.26 / -
ОП Зуев Д.
Химик
Свободный агент
10.01.26 / -
ЦП Шерстобитов Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Чернышев А.
Без клуба
Аренда
01.01.26 / 30.06.26
ПЗ Мальцев Л.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛАЗ Мырзаков К.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ВР Колесов Н.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Дибиргаджиев Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ПЗ Жилов И.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 05.05.26
ЛВ Кожин М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛЗ Бубнов А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Аношин А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ОП Зуев Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЛВ Голдобин Н.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Таказов С.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Динамо Бр
Брянск
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Маклаков И.
Велес
Свободный агент
19.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Головачев Р.
Динамо-2
Свободный агент
19.02.26 / 31.12.26
ЦФ Грибов С.
Акрон
Свободный агент
15.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Тетерлев Е.
Муром
Свободный агент
05.02.26 / 31.12.26
ЛЗ Сурмий Р.
Уралец-ТС
Свободный агент
05.02.26 / 31.12.26
ПВ Алим Л.
Легион
Свободный агент
19.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Алимханов А.
Торпедо Вл
Свободный агент
27.03.26 / -
ЦП Алимханов А.
Без клуба
Свободный агент
20.03.26 / 31.12.26
ЛЗ Гружевский Д.
Молодечно
Свободный агент
19.02.26 / -
ЦЗ Ямангулов А.
Динамо СПб
Свободный агент
31.01.26 / -
ЛВ Сидоренко К.
Бумпром
Свободный агент
15.01.26 / -
ЦЗ Ямангулов А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЛЗ Гружевский Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ВР Чувасов Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Тимаков Р.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛВ Сидоренко К.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Динамо Вл
Владивосток
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Анциперов Д.
Оренбург-2
Аренда
03.07.26 / 31.12.26
ЛЗ Семенов А.
КАМАЗ
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛЗ Буркин Д.
Урал-2
Свободный агент
18.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Япрынцев А.
Космос
Свободный агент
08.02.26 / 31.12.26
ЦФ Юрченко И.
Химик
Свободный агент
22.01.26 / -
ЛЗ Воропаев А.
Сибирь
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.26
АП Копылов Д.
Иртыш
Свободный агент
13.01.26 / 01.07.26
ОП Машнев М.
Иркутск
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.26
ЦФ Рожков Н.
Муром
Свободный агент
12.01.26 / 30.06.26
ПВ Алексеев С.
Иркутск
Свободный агент
12.01.26 / 31.12.26
ЛВ Убониев А.
Химик
Свободный агент
12.01.26 / 31.12.26
ЦП Болатаев Д.
СКА-Хабаровск
Аренда
12.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Осипов Д.
Торпедо Миасс
Свободный агент
06.01.26 / 01.07.26
АП Амелин А.
Торпедо Миасс
Свободный агент
06.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Агуреев Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
АП Копылов Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ВР Шитов А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Осипов Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ОП Шведюк И.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦФ Юрченко И.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Бадоев Х.
СКА-Ростов
Свободный агент
20.04.26 / -
ПВ Асайдулин Р.
Муром
Свободный агент
12.03.26 / -
ВР Райфегерсте Р.
Химик
Свободный агент
21.02.26 / 31.12.26
ПВ Асайдулин Р.
Муром
Свободный агент
16.02.26 / -
ОП Шестаков И.
Луки-Энергия
Свободный агент
29.01.26 / 31.12.26
ОП Андямов В.
Луки-Энергия
Свободный агент
29.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Сальников И.
Луки-Энергия
Свободный агент
29.01.26 / 31.12.26
АП Пипо А.
Луки-Энергия
Свободный агент
29.01.26 / 31.12.26
ПП Супрун М.
Севастополь
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Агрофенин А.
Без клуба
Свободный агент
05.01.26 / -
ПВ Асайдулин Р.
Без клуба
Свободный агент
05.01.26 / 31.12.26
ЦФ Руднев М.
Без клуба
Свободный агент
05.01.26 / 03.07.26
ЦЗ Бадоев Х.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 08.07.26
Динамо Киров
Киров
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Солодаренко В.
Динамо Ставрополь
Свободный агент
01.07.26 / -
ПЗ Веселков И.
Ростов-2
Свободный агент
19.02.26 / 31.12.26
ОП Поздняков Е.
Волна
Свободный агент
19.02.26 / -
ЛВ Бурыкин К.
Уралец-ТС
Свободный агент
03.02.26 / 31.12.26
ПЗ Калинов С.
Сочи-2
Свободный агент
02.02.26 / 31.12.26
ЦП Ахъядов Б.
Динамо Ставрополь
Свободный агент
01.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Игнатович Е.
Знамя Труда
Свободный агент
29.01.26 / 31.12.26
ЛВ Лаук М.
Уралец-ТС
Свободный агент
17.01.26 / 31.12.26
ВР Задирака В.
Челябинск
Свободный агент
17.01.26 / -
ЦЗ Степанов А.
Сибирь
Свободный агент
16.01.26 / 31.12.26
ЦП Полковников Р.
Легион
Свободный агент
16.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Наговицин Д.
Фанком
Свободный агент
05.03.26 / -
ПВ Захаров Д.
Авангард
Свободный агент
03.03.26 / -
ЦЗ Солодаренко В.
Динамо Ставрополь
Свободный агент
16.02.26 / 01.07.26
ОП Шаров С.
Фанком
Свободный агент
13.02.26 / -
ЦЗ Омаров М.
Спартак Т
Свободный агент
12.02.26 / 31.12.26
ПЗ Бочко Н.
Текстильщик
Свободный агент
01.01.26 / 06.07.26
ЦЗ Данилов Т.
Ленинградец
Свободный агент
01.01.26 / 01.07.26
ПП Горюшкин А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ПВ Захаров Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦП Черкес Е.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Наговицин Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЛВ Фоминых Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Динамо Ставрополь
Ставрополь
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Ягьяев М.
Нарт
Свободный агент
10.07.26 / 30.06.27
ЛЗ Ышык М.
Алания
Свободный агент
01.07.26 / -
ВР Матюша М.
Черноморец
Свободный агент
01.07.26 / -
АП Шилов Д.
Оренбург-2
Свободный агент
19.02.26 / -
ЦЗ Солодаренко В.
Динамо Киров
Свободный агент
16.02.26 / 01.07.26
ЦФ Сычев Я.
Торпедо Вл
Свободный агент
16.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Гараев Р.
Кубань Холдинг
Свободный агент
11.02.26 / 31.12.26
ОП Якуба Д.
Чайка
Свободный агент
11.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Кратков Д.
Сатурн
Свободный агент
10.02.26 / -
АП Кудряшов И.
Спартак К
Свободный агент
22.01.26 / 31.12.26
ВР Терновский Д.
Кубань
Свободный агент
22.01.26 / 01.07.26
ЦФ Гайнов М.
Велес
Свободный агент
20.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Кирянин К.
Торпедо Миасс
Свободный агент
16.01.26 / 01.07.26
ЦФ Андриянов Н.
Ростов-2
Свободный агент
14.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Солодаренко В.
Динамо Киров
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Солодаренко В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦФ Хромов Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ВР Терновский Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Кирянин К.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦП Чуперка В.
БроукБойз
Свободный агент
13.04.26 / -
ЦЗ Кириленко И.
Ангушт
Свободный агент
16.03.26 / -
ВР Телепов А.
Сморгонь
Свободный агент
06.02.26 / 31.12.26
ЛЗ Абдуллаев И.
Муром
Свободный агент
03.02.26 / -
ЦП Ахъядов Б.
Динамо Киров
Свободный агент
01.02.26 / 31.12.26
ПЗ Ягьяев М.
Нарт
Свободный агент
22.01.26 / -
ЦФ Степанович А.
Севастополь
Свободный агент
21.01.26 / 31.12.26
ЦП Джумаев А.
Нарт
Свободный агент
20.01.26 / 31.12.26
ПЗ Ягьяев М.
Без клуба
Свободный агент
17.01.26 / 10.07.26
ЛЗ Абдуллаев И.
Без клуба
Свободный агент
17.01.26 / 31.12.26
ПВ Магомедов М.
Без клуба
Свободный агент
17.01.26 / -
ЦП Чуперка В.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Макоев З.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Зароченцев А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Бостанов Р.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Кириленко И.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Динамо-2
Москва
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Заварзин Д.
Динамо-2
?
01.01.26 / -
ЦП Сазонов В.
Динамо-2
?
01.01.26 / 01.07.26
ЦФ Губаревич И.
Арсенал
100 тыс €
01.01.26 / 31.12.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
АП Симонов Д.
Текстильщик
Свободный агент
11.07.26 / -
ЦФ Хубулов А.
Ротор
Свободный агент
08.07.26 / 30.06.29
ЦП Сазонов В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ОП Майоров М.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛЗ Балахонов М.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ОП Никифоров М.
Спартак К
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦФ Боков Д.
Урал
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
ЦЗ Исаев К.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛЗ Рогачев А.
Астрахань
Свободный агент
08.04.26 / 31.12.26
ЦЗ Головачев Р.
Динамо Бр
Свободный агент
19.02.26 / 31.12.26
ЦФ Хубулов А.
Черноморец
Аренда
19.02.26 / 30.06.26
АП Потапов С.
Металлург Л
Свободный агент
17.02.26 / 31.12.26
ЦП Богомолов Д.
Спартак-2
Свободный агент
11.02.26 / -
ЦП Маринкин Т.
Динамо
?
01.01.26 / 31.12.29
ЦЗ Заварзин Д.
Динамо-2
?
01.01.26 / -
ВР Плотников Е.
Машук-КМВ
Аренда
01.01.26 / 30.06.26
ЦП Сазонов В.
Динамо-2
?
01.01.26 / 01.07.26
Зенит-2
Санкт-Петербург
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Ханов Л.
Урал-2
12 тыс €
26.01.26 / -
ВР Зайцев М.
Зенит-2
?
01.01.26 / 31.12.26
ВР Митяев А.
Зенит-2
?
01.01.26 / 31.12.26
ЦП Мезин Е.
Академия Зенит
?
01.01.26 / -
ВР Панков В.
Академия Зенит
?
01.01.26 / -
ЦЗ Хубецов Д.
Академия Зенит
?
01.01.26 / 31.12.27
АП Корнилев М.
Академия Зенит
?
01.01.26 / 31.12.26
ПЗ Дидух 1.
Академия Зенит
?
01.01.26 / -
ЛФ Гатилов Д.
Академия Зенит
?
01.01.26 / 31.12.27
ЦЗ Большев Д.
Академия Зенит
?
01.01.26 / 31.12.26
ЦФ Шаталов И.
Академия Зенит
?
01.01.26 / -
ЦЗ Сергеев М.
Академия Зенит
?
01.01.26 / 31.12.26
ОП Медведев А.
Академия Зенит
?
01.01.26 / 31.12.26
ЦФ Киселев Д.
Академия Зенит
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦП Мусаев А.
Академия Зенит
?
01.01.26 / -
ЦЗ Хотулев Т.
Академия Зенит
?
01.01.26 / 31.12.26
ЛАЗ Терентьев И.
Академия Зенит
?
01.01.26 / -
ОП Королев М.
Академия Зенит
?
01.01.26 / -
ЦЗ Шумихин Д.
Зенит-2
?
01.01.26 / 31.12.26
АП Лукиян Д.
Зенит-2
?
01.01.26 / 31.12.26
ЛЗ Бусалаев А.
Зенит-2
?
01.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Дубинин Е.
Зенит-2
?
01.01.26 / 31.12.26
ЛФ Касаджиков А.
Зенит-2
?
01.01.26 / -
ОП Хват Н.
Зенит-2
?
01.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Гайворонский Д.
Кубань
Свободный агент
01.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛФ Касаджиков А.
Оренбург
Аренда
11.07.26 / 30.06.27
ЦФ Касаджиков А.
Ахмат
30 тыс €
10.07.26 / 30.06.31
ЦЗ Бардачев М.
Зенит
?
01.07.26 / 30.06.29
ПЗ Шилёнок И.
Сокол
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Кирш И.
Нижний Новгород
260 тыс €
01.07.26 / 09.07.26
ПЗ Шилёнок И.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ПВ Колмаков Р.
Динамо Брл
Свободный агент
03.04.26 / -
ОП Гущин И.
Носта
Свободный агент
01.04.26 / 31.12.26
ПВ Иванов Т.
МЛ Витебск
Свободный агент
02.03.26 / 31.12.28
ЦЗ Кирш И.
Нижний Новгород
Аренда 90 тыс €
19.02.26 / 30.06.26
ПЗ Ива Г.
Балтика-2
Свободный агент
16.02.26 / -
ЛФ Гагиев А.
Алания
Свободный агент
14.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Калин Д.
Динамо Вг
Свободный агент
31.01.26 / -
ЦЗ Яковлев А.
Динамо Вг
Свободный агент
27.01.26 / -
ВР Королев Г.
Динамо СПб
Свободный агент
25.01.26 / -
ЦП Столбов К.
Крылья Советов
100 тыс €
14.01.26 / 31.12.29
ЦП Кондаков Д.
Зенит
?
01.01.26 / 30.06.28
ВР Зайцев М.
Зенит-2
?
01.01.26 / 31.12.26
ВР Митяев А.
Зенит-2
?
01.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Шумихин Д.
Зенит-2
?
01.01.26 / 31.12.26
АП Лукиян Д.
Зенит-2
?
01.01.26 / 31.12.26
ЛЗ Бусалаев А.
Зенит-2
?
01.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Дубинин Е.
Зенит-2
?
01.01.26 / 31.12.26
ЛФ Касаджиков А.
Зенит-2
?
01.01.26 / -
ОП Хват Н.
Зенит-2
?
01.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Кашеев Г.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Калин Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Яковлев А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ПВ Колмаков Р.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ВР Королев Г.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Кубань
Краснодар
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Терехов С.
Без клуба
Свободный агент
19.02.26 / 01.07.26
ЦЗ Казаков И.
Без клуба
Свободный агент
19.02.26 / 01.07.26
ВР Колесов Н.
Амкар-Пермь
Свободный агент
19.02.26 / 01.07.26
ЦЗ Гаврилов Р.
Рубин-2
Свободный агент
17.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Варганов А.
Славия С
Свободный агент
11.02.26 / 01.07.26
ЛВ Бахарев Г.
Сокол
Свободный агент
11.02.26 / -
ПЗ Абдуллин Р.
Челябинск
Свободный агент
11.02.26 / 31.12.26
ЛЗ Быковский И.
Ленинградец
Свободный агент
05.02.26 / 31.12.26
ПВ Котов Д.
Кубань Холдинг
Свободный агент
05.02.26 / 31.12.26
ЦП Ефремов А.
Пари НН-2
Свободный агент
05.02.26 / 01.07.26
ЦФ Турсунов И.
Спартак Т
Свободный агент
05.02.26 / -
ЛВ Яковлев М.
Рубин-2
Свободный агент
05.02.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Бахарев Г.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦФ Турсунов И.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ВР Колесов Н.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ПВ Мосейчук И.
КАМАЗ
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦП Безденежных И.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Казаков И.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛЗ Терехов С.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ПВ Мосейчук И.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ЦФ Агеев М.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ПВ Офицеров М.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Варганов А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦП Ефремов А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ПП Солоп А.
Дружба
Свободный агент
25.03.26 / -
ЦП Швец А.
Без клуба
Свободный агент
19.02.26 / -
ЦФ Кравчук Е.
Без клуба
19.02.26 / -
ЦЗ Веденеев М.
Металлург Л
Свободный агент
19.02.26 / 31.12.26
ЛЗ Смирнов А.
Иртыш
Свободный агент
05.02.26 / 31.12.26
ЦП Махатадзе Г.
Без клуба
Свободный агент
05.02.26 / 31.12.26
ЦП Шарипов А.
Без клуба
Свободный агент
31.01.26 / -
АП Печура Р.
Енисей
Свободный агент
29.01.26 / -
ВР Терновский Д.
Динамо Ставрополь
Свободный агент
22.01.26 / 01.07.26
ЦП Жирнов Д.
ПСК
Свободный агент
02.01.26 / 01.07.26
ЦЗ Гайворонский Д.
Зенит-2
Свободный агент
01.01.26 / -
Тюмень
Тюмень
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Магомедов Я.
Ахмат
Аренда
07.07.26 / 30.06.27
ОП Демьянов В.
Текстильщик
Свободный агент
06.07.26 / -
ЦП Поляков М.
Текстильщик
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ЦЗ Гуренко Е.
Нижний Новгород
Аренда
18.02.26 / 30.06.26
ЦП Хабибов А.
Арсенал
Свободный агент
17.02.26 / -
ЦФ Дмитриев М.
Кубань Холдинг
Свободный агент
16.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Захаров Г.
Без клуба
Свободный агент
16.01.26 / 30.06.26
ЛЗ Кулаев М.
Краснодар-2
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Рукас Т.
Без клуба
Свободный агент
12.01.26 / 31.12.26
ЦФ Аношин А.
Амкар-Пермь
Свободный агент
12.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Безчаснюк А.
Велес
Свободный агент
08.07.26 / 30.06.28
ОП Лутцев А.
Сатурн
Свободный агент
02.07.26 / 31.12.27
ОП Пяткин И.
Нефтехимик
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Бем А.
Челябинск
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛВ Арсентьев Д.
Орел
Свободный агент
26.02.26 / 31.12.26
ЛВ Дударин К.
Оренбург-2
Свободный агент
21.02.26 / 31.12.26
ВР Довгаль А.
Волга
Свободный агент
19.02.26 / 01.07.26
ЦП Мокаев И.
Без клуба
Свободный агент
03.02.26 / -
ЦП Чудин И.
КДВ
Свободный агент
01.01.26 / -
Баланс лиги
ПоказателиСумма
Доходы504 тыс €
Расходы112 тыс €
Общий баланс392 тыс €
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