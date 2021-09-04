- 4 сентября 2021
- 10:23 ЦСКА может отдать 19-летнего Карпова в аренду болгарской «Славии» 8
- 19 сентября 2020
- 11:17 Тарханов покинет «Енисей» ради возвращения в софийскую «Славию» 1
- 2 мая 2017
- 06:10 Димитрова привел за собой из «Славии» Тарханов
- 22 февраля 2017
- 18:01 Бывший нападающий ЦСКА отказался переходить в «Оренбург» из-за понижения зарплаты на одну тысячу 14
- 28 января 2017
- 21:48 На втором сборе в Турции «Терек» проведет пять контрольных матчей 2
- 10 января 2017
- 15:28 Тарханов не ожидает Сердерова в «Урале» 2
- 15:02 «Славия» объявила, что продаст Сердерова в зарубежный клуб
- 22 декабря 2016
- 14:09 Сердеров: «На первом сборе ЦСКА Ким Ин Сон возил всю основу, как Роналду» 5
- 00:18 Сердеров отказался выступать за сборную Азербайджана 3
- 19 декабря 2016
- 14:19 Фото «Урал» объявил о переходе Димитрова 1
- 15 декабря 2016
- 18:13 Димитров может продолжить карьеру в «Урале» 1
- 2 ноября 2016
- 20:46 Тарханов: «Руководство «Славии» просило меня остаться, но я же россиянин» 4
- 20:14 Тарханов покинул пост главного тренера «Славии» 2
- 1 ноября 2016
- 20:17 Президент «Урала» отказался комментировать возможное назначение Тарханова 1
- 19:15 Тарханов может возглавить «Урал» на этой неделе 6
- 31 октября 2016
- 12:38 Сердеров может продолжить карьеру в «Оренбурге» 1
- 17 октября 2016
- 16:07 Сердеров мечтает выступать за «Барселону» 4
- 12:51 Сердеров: «В «Анжи» я недоумевал, зачем Виллиан вообще приехал в Россию» 2
- 22 июня 2016
- 19:08 Тарханов: «Пеллегрини в сборной России? Это будет такой же глупостью, как приглашение Капелло» 4
- 2 июня 2016
- 23:17 Тарханов: «Смолов не чувствует уверенности, играя на фланге, где его использовал Слуцкий» 1
- 28 мая 2016
- 20:23 Тарханов вывел «Славию» в еврокубки 6
- 13 апреля 2016
- 19:43 Сердеров: «Вместо «Анжи» мог перейти в ПСВ, но предпочел быть ближе к дому» 3
- 28 февраля 2016
- 17:21 Тарханов: «Славия» снова сыграла вничью, потому что пока хромает реализация»
- 21 февраля 2016
- 18:25 Тарханов: «На Сергеева «Славия» пока не получила трансферный лист»
- 16 февраля 2016
- 20:06 Сердеров перешел в «Славию»
- 14 февраля 2016
- 15:23 Тарханов: «Подпишем контракты с Сердеровым и Сергеевым» 2
- 1 февраля 2016
- 01:44 Сердеров будет выступать за «Славию» 2
- 20 января 2016
- 14:03 Тарханов: «На просмотре в «Славии» находятся четверо молодых россиян» 3
- 13 января 2016
- 14:22 Тарханов: «Я бы научил «Спартак» играть» 3
- 30 декабря 2015
- 08:09 «Мордовия» может пополниться полузащитником софийской «Славии»