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Славия С
Новости
€ 1 млн
Славия С - новости команды
София
Болгария. Первая лига
Стадион:
Славия
Сайт:
http://www.pfcslavia.com/
Тренер:
Хосе Мари Бакеро
Состав
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Фото
Российский футболист перешел в болгарский клуб
2025.02.18 11:57
1
Три товарищеских матча в Белеке с участием клубов РПЛ в среду были сорваны
2025.01.23 00:30
ЦСКА может отдать 19-летнего Карпова в аренду болгарской «Славии»
2021.09.04 10:23
7
Тарханов покинет «Енисей» ради возвращения в софийскую «Славию»
2020.09.19 11:17
1
Димитрова привел за собой из «Славии» Тарханов
2017.05.02 06:10
Бывший нападающий ЦСКА отказался переходить в «Оренбург» из-за понижения зарплаты на одну тысячу
2017.02.22 18:01
14
На втором сборе в Турции «Терек» проведет пять контрольных матчей
2017.01.28 21:48
2
Тарханов не ожидает Сердерова в «Урале»
2017.01.10 15:28
2
«Славия» объявила, что продаст Сердерова в зарубежный клуб
2017.01.10 15:02
Сердеров: «На первом сборе ЦСКА Ким Ин Сон возил всю основу, как Роналду»
2016.12.22 14:09
5
Сердеров отказался выступать за сборную Азербайджана
2016.12.22 00:18
3
Фото
«Урал» объявил о переходе Димитрова
2016.12.19 14:19
1
Димитров может продолжить карьеру в «Урале»
2016.12.15 18:13
1
Тарханов: «Руководство «Славии» просило меня остаться, но я же россиянин»
2016.11.02 20:46
4
Тарханов покинул пост главного тренера «Славии»
2016.11.02 20:14
2
Президент «Урала» отказался комментировать возможное назначение Тарханова
2016.11.01 20:17
1
Тарханов может возглавить «Урал» на этой неделе
2016.11.01 19:15
6
Сердеров может продолжить карьеру в «Оренбурге»
2016.10.31 12:38
1
Сердеров мечтает выступать за «Барселону»
2016.10.17 16:07
4
Сердеров: «В «Анжи» я недоумевал, зачем Виллиан вообще приехал в Россию»
2016.10.17 12:51
2
Тарханов: «Пеллегрини в сборной России? Это будет такой же глупостью, как приглашение Капелло»
2016.06.22 19:08
4
Тарханов: «Смолов не чувствует уверенности, играя на фланге, где его использовал Слуцкий»
2016.06.02 23:17
1
Тарханов вывел «Славию» в еврокубки
2016.05.28 20:23
6
Сердеров: «Вместо «Анжи» мог перейти в ПСВ, но предпочел быть ближе к дому»
2016.04.13 19:43
3
Тарханов: «Славия» снова сыграла вничью, потому что пока хромает реализация»
2016.02.28 17:21
Тарханов: «На Сергеева «Славия» пока не получила трансферный лист»
2016.02.21 18:25
Сердеров перешел в «Славию»
2016.02.16 20:06
Тарханов: «Подпишем контракты с Сердеровым и Сергеевым»
2016.02.14 15:23
2
Сердеров будет выступать за «Славию»
2016.02.01 01:44
2
Тарханов: «На просмотре в «Славии» находятся четверо молодых россиян»
2016.01.20 14:03
3
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