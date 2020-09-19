Тарханов покинет «Енисей» ради возвращения в софийскую «Славию»

Главный тренер «Енисея» Александр Тарханов анонсировал уход с занимаемого поста.
«Да, это правда. Я получил предложение от президента софийской «Славии», у нас есть договоренности, но контракт еще не подписан. В ближайшее время я покину «Енисей», в понедельник я планирую вылететь в Москву.
Я раньше уже работал в «Славии», и работал хорошо, подготовив несколько молодых ребят. Мы хорошо знакомы с президентом клуба, который уже много лет возглавляет «Славию».
О сроке контракта мы пока не разговаривали. Надеюсь, что до конца сентября я приступлю к работе в «Славии», – сказал Тарханов.
- 66-летний специалист возглавлял «Славию» с 2015 по 2016 год.
- В «Енисее» он работал с 5 июня 2020 года.
- Красноярская команда занимает 12-е место в турнирной таблице ФНЛ.
Источник: «Р-Спорт»