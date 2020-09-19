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    Тарханов покинет «Енисей» ради возвращения в софийскую «Славию»

    Главный тренер «Енисея» Александр Тарханов анонсировал уход с занимаемого поста.

    «Да, это правда. Я получил предложение от президента софийской «Славии», у нас есть договоренности, но контракт еще не подписан. В ближайшее время я покину «Енисей», в понедельник я планирую вылететь в Москву.

    Я раньше уже работал в «Славии», и работал хорошо, подготовив несколько молодых ребят. Мы хорошо знакомы с президентом клуба, который уже много лет возглавляет «Славию».

    О сроке контракта мы пока не разговаривали. Надеюсь, что до конца сентября я приступлю к работе в «Славии», – сказал Тарханов.

    • 66-летний специалист возглавлял «Славию» с 2015 по 2016 год.
    • В «Енисее» он работал с 5 июня 2020 года.
    • Красноярская команда занимает 12-е место в турнирной таблице ФНЛ.

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    Источник: «Р-Спорт»

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