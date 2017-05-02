Димитрова привел за собой из «Славии» Тарханов

Полузащитник «Урала» Николай Димитров рассказал подробности своего появления в российском клубе. По его словам, его переходу из болгарской «Славии» поспособствовал Александр Тарханов. Напомним, во вторник, 2 мая, в 18:45 по московскому времени состоится финальный матч Кубка России, в котором встретятся «Урал» и «Локомотив».

– Как вы оказались в «Урале»?

– Эту команду тренирует Александр Тарханов, с которым мы работали в болгарской «Славии». Переходя в «Урал», он сразу сказал, что хотел бы забрать меня с собой. Я, естественно, также был заинтересован в таком развитии моей карьеры.

– Когда вы только оказались в «Урале», вас не удивляла эмоциональность президента клуба Григория Иванова, а также то, что он во время матчей находится на скамейке запасных?

– Нет, меня это абсолютно не удивило. Людям, которые не находятся на поле, в эмоциональном плане еще сложнее во время игр, чем самим игрокам. Поэтому я понимаю эмоциональность Иванова, и это не стало для меня сюрпризом.

– А то, что президент «Урала» часто использует ненормативную лексику?

– Честно признаться, я еще не очень хорошо знаю русский язык. И не все понимаю из того, что говорит президент.