Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Димитрова привел за собой из «Славии» Тарханов

    Полузащитник «Урала» Николай Димитров рассказал подробности своего появления в российском клубе. По его словам, его переходу из болгарской «Славии» поспособствовал Александр Тарханов. Напомним, во вторник, 2 мая, в 18:45 по московскому времени состоится финальный матч Кубка России, в котором встретятся «Урал» и «Локомотив».

    – Как вы оказались в «Урале»?

    – Эту команду тренирует Александр Тарханов, с которым мы работали в болгарской «Славии». Переходя в «Урал», он сразу сказал, что хотел бы забрать меня с собой. Я, естественно, также был заинтересован в таком развитии моей карьеры.

    – Когда вы только оказались в «Урале», вас не удивляла эмоциональность президента клуба Григория Иванова, а также то, что он во время матчей находится на скамейке запасных?

    – Нет, меня это абсолютно не удивило. Людям, которые не находятся на поле, в эмоциональном плане еще сложнее во время игр, чем самим игрокам. Поэтому я понимаю эмоциональность Иванова, и это не стало для меня сюрпризом.

    – А то, что президент «Урала» часто использует ненормативную лексику?

    – Честно признаться, я еще не очень хорошо знаю русский язык. И не все понимаю из того, что говорит президент.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.05.2017 06:10
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11