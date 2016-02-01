Сердеров будет выступать за «Славию»

Экс-форвард "Анжи" Сердер Сердеров подписал контракт с болгарской "Славией". Напомним, главным тренером софийского клуба является российский специалист Александр Тарханов, под руководством которого нападающий играл в "Урале"

Сердеров уже успел потренироваться с новой командой, а также провести дебютный поединок в ее составе, выйдя на поле в товарищеской встрече против "Тренчина".

Напомним, ранее футболист разорвал соглашение с "Анжи". В текущем розыгрыше РФПЛ он принял участие лишь в одной игре махачкалинского клуба.