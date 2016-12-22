Сердеров: «На первом сборе ЦСКА Ким Ин Сон возил всю основу, как Роналду»

Нападающий «Славии» Сердер Сердеров поделился воспоминаниями о пребывании в составе ЦСКА. За армейцев футболист провел два года, покинув команду в 2012 году.

«Ким Ин Сон – самый странный футболист, с которым я когда-либо играл. Ни с кем не разговаривал вообще, переводчик у него позже появился. Мы были на сборах в Испании. Он приехал — и как начал всю основу ЦСКА возить! Техничный, бежит, удары в стиле Роналду. Его взяли, сыграл пару матчей за основу и исчез. Недавно искал в Интернете, где он играет, и не смог найти», – заявил Сердеров.