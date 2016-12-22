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  • Сердеров: «На первом сборе ЦСКА Ким Ин Сон возил всю основу, как Роналду»

Сердеров: «На первом сборе ЦСКА Ким Ин Сон возил всю основу, как Роналду»

22 декабря 2016, 14:09
5

Нападающий «Славии» Сердер Сердеров поделился воспоминаниями о пребывании в составе ЦСКА. За армейцев футболист провел два года, покинув команду в 2012 году.

«Ким Ин Сон – самый странный футболист, с которым я когда-либо играл. Ни с кем не разговаривал вообще, переводчик у него позже появился. Мы были на сборах в Испании. Он приехал — и как начал всю основу ЦСКА возить! Техничный, бежит, удары в стиле Роналду. Его взяли, сыграл пару матчей за основу и исчез. Недавно искал в Интернете, где он играет, и не смог найти», – заявил Сердеров.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Славия С ЦСКА Сердеров Сердер
Комментарии (5)
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Mityai90
1482405151
Расскажите Сердерову о существовании гугла. Сразу выдает ссылку на викепедию, в Кореи Южной рубится паренек.
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Kulimen
1482408568
Для поиска есть поисковые системы...футболеры, что с них взять. Сразу вспоминается фраза, "Будешь плохо учиться - станешь футболистом".
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vladimir-7
1482409874
Чего написал, сам наверное не понял. Может на бухался и ОБСЕРДЕРИЛСЯ.
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Сергей Свояк
1482411620
Передайте Сердерову: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ким_Ин_Сон
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