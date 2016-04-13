Сердеров: «Вместо «Анжи» мог перейти в ПСВ, но предпочел быть ближе к дому»

Нападающий софийской «Славии» Сердер Сердеров рассказал, что его карьера могла сложиться совсем по-другому. Во время выступлений за ЦСКА в нем был заинтересован ПСВ. Кроме того, форвард получал предложение из академии «Ювентуса».

«Мы играли с «Ювентусом» на детском турнире и победили 3:0, а я оформил хет-трик. После этого мной заинтересовались и хотели пригласить в академию «Старой синьоры».

А перед самым переходом в «Анжи» был вариант с ПСВ. Контракт уже практически был подписан, но в последний момент решил перейти в махачкалинский клуб, чтобы быть ближе к родному дому», – сказал Сердеров.