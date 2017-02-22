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    Бывший нападающий ЦСКА отказался переходить в «Оренбург» из-за понижения зарплаты на одну тысячу

    Бывший нападающий ЦСКА Сердер Сердеров, ныне выступающий за софийскую «Славию», отказался переходить в «Оренбург» из-за финансовых разногласий. Об этом сообщает Blitz.

    По информации источника, стороны согласовали условия личного контракта, однако позднее оренбургский клуб снизил предложенную футболисту месячную зарплату на одну тысячу долларов, в результате чего 22-летний россиянин отказался от перехода.

    Сообщается, что после этого форвард вернулся в расположение болгарского клуба и продолжил тренировки. Напомним, воспитанник ЦСКА выступает за «Славию» с зимы 2016 года.

    Добавим, что ранее в руководстве софийской команды заявляли, что намерены продать нападающего во время зимнего трансферного окна.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.02.2017 18:01
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +305

      Shamil79 23 февраля 2017, 14:41

      а могли и на 2 штуки кинуть...но добрые оказались

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Shamil79 23 февраля 2017, 14:35

      функционеры кидают футболистов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 22 февраля 2017, 22:23

      Чтобы такое сказать , чтобы не ОБИДЕТЬ звездуууууу? ??

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 22 февраля 2017, 19:54

      Глупый поступок. Я не думаю, что Славии ему платят больше, чем Оренбург предлагал. Думал его условия прокатят, но походу его прокатили. Жаль хотелось увидеть молодёжь в деле, но видимо им не до футбола)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 22 февраля 2017, 19:37

      Зажрался

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 22 февраля 2017, 18:48

      от такого футболиста толка не будет

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 22 февраля 2017, 18:48

      то чувство когда штука баксов твоя зарплата... а для пацана в 22 нихрена не деньги

      3
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 февраля 2017, 18:32

      Принципиальный пацан.Оренбург видимо понял что на консьержку не хватает и решил что Сердар не заметит.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 22 февраля 2017, 18:31

      Вот это по нашему, по российски. Вначале согласовали личный контракт, а потом взяли и уменьшили оплату на штуку баксов. По русски это называется, хотели кинуть. Глядишь, через месяц еще штуки на 3, возьмут и срежут. Правильно сделал, что с шарамыгами не стал связываться.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 22 февраля 2017, 18:27

      суки рфпл..задумайтесь уже..куда скатились..деньги деньги деньги....(((

      0
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