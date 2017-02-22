Бывший нападающий ЦСКА отказался переходить в «Оренбург» из-за понижения зарплаты на одну тысячу

Бывший нападающий ЦСКА Сердер Сердеров, ныне выступающий за софийскую «Славию», отказался переходить в «Оренбург» из-за финансовых разногласий. Об этом сообщает Blitz.

По информации источника, стороны согласовали условия личного контракта, однако позднее оренбургский клуб снизил предложенную футболисту месячную зарплату на одну тысячу долларов, в результате чего 22-летний россиянин отказался от перехода.

Сообщается, что после этого форвард вернулся в расположение болгарского клуба и продолжил тренировки. Напомним, воспитанник ЦСКА выступает за «Славию» с зимы 2016 года.

Добавим, что ранее в руководстве софийской команды заявляли, что намерены продать нападающего во время зимнего трансферного окна.