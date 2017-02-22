Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бывший нападающий ЦСКА отказался переходить в «Оренбург» из-за понижения зарплаты на одну тысячу

Бывший нападающий ЦСКА отказался переходить в «Оренбург» из-за понижения зарплаты на одну тысячу

22 февраля 2017, 18:01
14

Бывший нападающий ЦСКА Сердер Сердеров, ныне выступающий за софийскую «Славию», отказался переходить в «Оренбург» из-за финансовых разногласий. Об этом сообщает Blitz.

По информации источника, стороны согласовали условия личного контракта, однако позднее оренбургский клуб снизил предложенную футболисту месячную зарплату на одну тысячу долларов, в результате чего 22-летний россиянин отказался от перехода.

Сообщается, что после этого форвард вернулся в расположение болгарского клуба и продолжил тренировки. Напомним, воспитанник ЦСКА выступает за «Славию» с зимы 2016 года.

Добавим, что ранее в руководстве софийской команды заявляли, что намерены продать нападающего во время зимнего трансферного окна.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Славия С Оренбург Сердеров Сердер
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acer2003
1487776414
О,как ! А мы тут рассуждаем о мастерстве и профессионализме российских футболистов )))
Ответить
Тони Монтана
1487776639
это же 58к рублей!!!
Ответить
kykyi
1487777476
Вот это по нашему, по российски. Вначале согласовали личный контракт, а потом взяли и уменьшили оплату на штуку баксов. По русски это называется, хотели кинуть. Глядишь, через месяц еще штуки на 3, возьмут и срежут. Правильно сделал, что с шарамыгами не стал связываться.
Ответить
Gullit 76
1487777566
Принципиальный пацан.Оренбург видимо понял что на консьержку не хватает и решил что Сердар не заметит.
Ответить
Semargl18
1487778500
то чувство когда штука баксов твоя зарплата... а для пацана в 22 нихрена не деньги
Ответить
Joko21
1487778510
от такого футболиста толка не будет
Ответить
Asbjorn
1487781440
Зажрался
Ответить
marslond
1487782464
Глупый поступок. Я не думаю, что Славии ему платят больше, чем Оренбург предлагал. Думал его условия прокатят, но походу его прокатили. Жаль хотелось увидеть молодёжь в деле, но видимо им не до футбола)))
Ответить
Юрэс
1487791435
Чтобы такое сказать , чтобы не ОБИДЕТЬ звездуууууу? ??
Ответить
Shamil79
1487850090
а могли и на 2 штуки кинуть...но добрые оказались
Ответить
Главные новости
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
20:47
1
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
20:33
6
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
20:16
7
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
19:39
3
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
19:18
2
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
18:59
13
Защитник «Зенита» объявил об уходе
18:48
1
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
18:27
1
«Выбрался из газового плена»: раскрыт новый клуб зенитовца Горшкова
17:48
9
Батраков пожертвовал 3,5 миллиона, чтобы уехать из России
17:03
17
Все новости
Все новости
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
20:59
1
Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»
19:58
1
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
19:51
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
19:00
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
18:59
13
Защитник «Зенита» объявил об уходе
18:48
1
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
18:27
1
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
18:07
2
«Выбрался из газового плена»: раскрыт новый клуб зенитовца Горшкова
17:48
9
Определен лучший российский футболист
17:39
Назван следующий основной вратарь «Спартака»
17:23
Батраков пожертвовал 3,5 миллиона, чтобы уехать из России
17:03
17
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Саудовскую Аравию
16:42
3
Глава РЖД лично решит судьбу Батракова
16:36
6
Раскрыта зарплата Батракова в «Галатасарае»
16:27
5
Карпукас не попал в заявку «Локо» на фоне скорого трансфера в «Зенит»
16:11
Тренер «Крыльев Советов» объяснил отказ от Дзюбы
15:59
Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Локомотив»: 14 августа 2026
15:53
2
Директор ЦСКА раскрыл обстоятельства отставки Челестини: «Мини-катастрофа»
15:33
3
У «Спартака» потребовали 500 миллионов за вратаря
15:18
12
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
15:05
Свежая информация по Батракову в «Галатасарае»
14:52
8
Генич придумал оригинальную аллегорию для «Спартака»
14:44
3
Экс-директор «Спартака» описал Сафонова одним словом
14:07
1
«Динамо» предложили Санчо
13:50
1
Определен лучший футболист России
12:49
4
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Европу
12:40
6
Футболистка «Спартака» оформила септа-трик
12:31
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+