Сердеров мечтает выступать за «Барселону»

Бывший нападающий ЦСКА Сердер Сердеров, ныне выступающий за болгарскую «Славию», признался, что мечтает сыграть за «Барселону», а также подчеркнул, что не рассчитывает на возвращение в армейский клуб.

– В ЦСКА сейчас с нападающими проблемы. Вернуться не хотите?

– Хотелось бы, но туда уже вряд ли возьмут. Как-то мне говорили, что если из ЦСКА уходит воспитанник клуба, то он уже не возвращается.

– Где вообще мечтаете выступать в дальнейшем?

– Есть мечта однажды сыграть в Испании за «Барселону». Но туда из «Славии» не берут.

Полностью интервью с Сердеровым можно прочитать здесь.