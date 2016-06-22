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  • Тарханов: «Пеллегрини в сборной России? Это будет такой же глупостью, как приглашение Капелло»

Тарханов: «Пеллегрини в сборной России? Это будет такой же глупостью, как приглашение Капелло»

22 июня 2016, 19:08
4

Главный тренер софийской «Славии» Александр Тарханов поделился мнением о возможном приглашении на пост рулевого сборной России экс-наставника «Манчестер Сити» Мануэля Пеллегрини.

«Вариант с Пеллегрини будет такой же глупостью, как приглашение Фабио Капелло. Чилиец ничего не сделает с игроками нашего уровня. Футболистов нужно готовить, заниматься молодыми ребятами. Нам нужна система. Немцам понадобилось 10 лет, чтобы вырастить поколение чемпионов. Требовалось выстраивать систему подготовки, как только наша страна получила право на проведение чемпионата мира. За два года до начала турнира делать это бесполезно», – сказал Тарханов.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат Европы Россия Славия С Пеллегрини Мануэль Тарханов Александр Капелло Фабио
Комментарии (4)
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alex1951
1466615724
А еще я умею давать советы...))) Что делать конкретно? Щас мяч на твоей половине поля,моск включи!
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1466621940
Угу.
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арейская
1466640828
Вот здесь он прав, говорила и буду говорить, нашей сборной нужен русскоговорящий тренер, пусть мы будем перебирать их каждый сезон, но должен-же наконец выявиться он, который сможет, который потянет...
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zarya-lk72
1466644552
БЕРДЫЕВ - ОН НАШИХ ХОРОШО ЗНАЕТ,МОЛОДЁЖИ ДОВЕРЯЕТ, "РОСТОВ" ОТ ВЫЛЕТА СПАСАЕТ И 2 МЕСТО ЗАНИМАЕТ - НАИЛУЧШИЙ ВАРИАНТ ДЛЯ СБОРНОЙ !!!!!!!!!!!!!!
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