Тарханов: «Пеллегрини в сборной России? Это будет такой же глупостью, как приглашение Капелло»

Главный тренер софийской «Славии» Александр Тарханов поделился мнением о возможном приглашении на пост рулевого сборной России экс-наставника «Манчестер Сити» Мануэля Пеллегрини.

«Вариант с Пеллегрини будет такой же глупостью, как приглашение Фабио Капелло. Чилиец ничего не сделает с игроками нашего уровня. Футболистов нужно готовить, заниматься молодыми ребятами. Нам нужна система. Немцам понадобилось 10 лет, чтобы вырастить поколение чемпионов. Требовалось выстраивать систему подготовки, как только наша страна получила право на проведение чемпионата мира. За два года до начала турнира делать это бесполезно», – сказал Тарханов.