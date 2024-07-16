В Футбольной ассоциации высказались о назначении нового тренера сборной Англии

Исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии Марк Буллингхэм рассказал о выборе нового наставника национальной команды.
«Сейчас идет процесс утверждения преемника Гарета Саутгейта, и мы стремимся как можно скорее назначить нового тренера. Наша кампания в Лиге наций стартует уже в сентябре, и у нас есть временное решение, если оно понадобится.
Мы знаем, что неизбежны спекуляции, но мы не будем комментировать процесс до тех пор, пока не проведем назначение», – сказал Буллингхэм.
- Сегодня Гарет Саутгейт объявил об уходе с поста главного тренера сборной Англии, который он занимал с сентября 2016 года. Вместе с ним ушел и помощник Стив Холланд.
- Осенью Англия сыграет в группе B2 Лиги наций с Финляндией, Ирландией и Грецией.
Источник: официальный сайт Футбольной ассоциации