Саутгейт обратился к болельщикам после ухода из сборной Англии

Бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт обратился к болельщикам после ухода из национальной команды.

«Для меня как гордого англичанина было честью всей жизни играть за Англию и руководить ее сборной. Это значило для меня все, и я отдал этому делу все свои силы. Но пришло время перемен и новой главы. Финал в Берлине против Испании в воскресенье стал моей последней игрой в качестве тренера сборной Англии.

Я присоединился к Футбольной ассоциации в 2011 году, полный решимости улучшить английский футбол. За это время, включая восемь лет на посту главного тренера мужской сборной Англии, меня поддерживали замечательные люди, которым я сердечно благодарен.

У меня не могло быть лучшего партнера, чем Стив Холланд. Он один из самых талантливых тренеров своего поколения и оказал огромное влияние. Мне выпала честь руководить большой группой игроков в 102 играх. Каждый из них гордился тем, что носит футболку с тремя львами, и они были примером для своей страны во многих отношениях.

Состав, который мы привезли в Германию, полон впечатляющих молодых талантов, и они могут выиграть трофей, о котором мы все мечтаем. Я горжусь ими, и надеюсь, что мы поддержим игроков и команду на «Сент-Джорджес-Парке», и Футбольную ассоциацию, которая каждый день стремятся улучшить английский футбол и понимает, какую силу имеет футбол для позитивных изменений.

Особую благодарность я выражаю помощникам, которые оказывали игрокам и мне неустанную поддержку на протяжении последних восьми лет. Их усердие и преданность вдохновляли меня каждый день, и я так им благодарен – великолепной «команде за командой».

У нас лучшие болельщики в мире, и их поддержка значила для меня все. Я болельщик Англии и всегда им буду. Я с нетерпением жду возможности наблюдать и праздновать, как игроки создают новые особенные воспоминания и вдохновляют нацию, как мы знаем, они могут. Спасибо, Англия, за все», – говорится в обращении Саутгейта.