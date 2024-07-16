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Саутгейт обратился к болельщикам после ухода из сборной Англии

16 июля 2024, 13:53
4

Бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт обратился к болельщикам после ухода из национальной команды.

«Для меня как гордого англичанина было честью всей жизни играть за Англию и руководить ее сборной. Это значило для меня все, и я отдал этому делу все свои силы. Но пришло время перемен и новой главы. Финал в Берлине против Испании в воскресенье стал моей последней игрой в качестве тренера сборной Англии.

Я присоединился к Футбольной ассоциации в 2011 году, полный решимости улучшить английский футбол. За это время, включая восемь лет на посту главного тренера мужской сборной Англии, меня поддерживали замечательные люди, которым я сердечно благодарен.

У меня не могло быть лучшего партнера, чем Стив Холланд. Он один из самых талантливых тренеров своего поколения и оказал огромное влияние. Мне выпала честь руководить большой группой игроков в 102 играх. Каждый из них гордился тем, что носит футболку с тремя львами, и они были примером для своей страны во многих отношениях.

Состав, который мы привезли в Германию, полон впечатляющих молодых талантов, и они могут выиграть трофей, о котором мы все мечтаем. Я горжусь ими, и надеюсь, что мы поддержим игроков и команду на «Сент-Джорджес-Парке», и Футбольную ассоциацию, которая каждый день стремятся улучшить английский футбол и понимает, какую силу имеет футбол для позитивных изменений.

Особую благодарность я выражаю помощникам, которые оказывали игрокам и мне неустанную поддержку на протяжении последних восьми лет. Их усердие и преданность вдохновляли меня каждый день, и я так им благодарен – великолепной «команде за командой».

У нас лучшие болельщики в мире, и их поддержка значила для меня все. Я болельщик Англии и всегда им буду. Я с нетерпением жду возможности наблюдать и праздновать, как игроки создают новые особенные воспоминания и вдохновляют нацию, как мы знаем, они могут. Спасибо, Англия, за все», – говорится в обращении Саутгейта.

  • В финале Евро-2024 Англия проиграла Испании (1:2).
  • Саутгейт возглавлял английской сборную с 2016 года.

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Источник: England Football
Чемпионат Европы Англия Саутгейт Гарет
Комментарии (4)
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...короче
1721128721
..."И черный кабинет, И ждёт в стволе патрон."(с)...
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ЮНик
1721134184
Если бы Россия завоевала на двух ЧЕ серебро, то тренеру поставили бы памятник при жизни и Героя России присвоили.
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k611
1721134930
Понять его можно, быть 2 раза в шаге от титула чемпиона Европы и не взять кубок очень досадно.
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Александр52
1721138362
Его ошибка Кейн. Ставка на Кейна была ошибочной. Хороший тренер. Успехов ему.
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