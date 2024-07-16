Роналду показал худшую реализацию по xG на Евро-2024

Сайт WhoScored составил рейтинг игроков с худшей реализацией на чемпионате Европы-2024 на основании метрики ожидаемых голов.
Худшим по xG оказался форвард сборной Португалии Криштиану Роналду.
В топ-10 вошли:
1. Криштиану Роналду, Португалия (-3,5 xG);
2. Кай Хаверц, Германия (-3,1);
3. Ромелу Лукаку, Бельгия (-2,3);
4-5. Килиан Мбаппе, Франция (-2);
4-5. Мемфис Депай, Нидерланды (-2);
6. Александар Митрович, Сербия (-1,8);
7. Антуан Гризманн, Франция (-1,7);
8-9. Ламин Ямаль, Испания (-1,5);
8-9. Расмус Хойлунд, Дания (-1,5);
10. Анте Будимир, Хорватия (-1,4).
- 39-летний Роналду провел на Евро-2024 5 матчей, в которых он не забил голов, но отдал 1 передачу.
- Португалия в 1/4 финала турнира уступила Франции (0:0, по пенальти 3:5).
Источник: страница WhoScored в соцсети X