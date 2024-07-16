Роналду показал худшую реализацию по xG на Евро-2024

Сайт WhoScored составил рейтинг игроков с худшей реализацией на чемпионате Европы-2024 на основании метрики ожидаемых голов.

Худшим по xG оказался форвард сборной Португалии Криштиану Роналду.

В топ-10 вошли:

1. Криштиану Роналду, Португалия (-3,5 xG);

2. Кай Хаверц, Германия (-3,1);

3. Ромелу Лукаку, Бельгия (-2,3);

4-5. Килиан Мбаппе, Франция (-2);

4-5. Мемфис Депай, Нидерланды (-2);

6. Александар Митрович, Сербия (-1,8);

7. Антуан Гризманн, Франция (-1,7);

8-9. Ламин Ямаль, Испания (-1,5);

8-9. Расмус Хойлунд, Дания (-1,5);

10. Анте Будимир, Хорватия (-1,4).