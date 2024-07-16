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Роналду показал худшую реализацию по xG на Евро-2024

16 июля 2024, 14:09
3

Сайт WhoScored составил рейтинг игроков с худшей реализацией на чемпионате Европы-2024 на основании метрики ожидаемых голов.

Худшим по xG оказался форвард сборной Португалии Криштиану Роналду.

В топ-10 вошли:

1. Криштиану Роналду, Португалия (-3,5 xG);

2. Кай Хаверц, Германия (-3,1);

3. Ромелу Лукаку, Бельгия (-2,3);

4-5. Килиан Мбаппе, Франция (-2);

4-5. Мемфис Депай, Нидерланды (-2);

6. Александар Митрович, Сербия (-1,8);

7. Антуан Гризманн, Франция (-1,7);

8-9. Ламин Ямаль, Испания (-1,5);

8-9. Расмус Хойлунд, Дания (-1,5);

10. Анте Будимир, Хорватия (-1,4).

  • 39-летний Роналду провел на Евро-2024 5 матчей, в которых он не забил голов, но отдал 1 передачу.
  • Португалия в 1/4 финала турнира уступила Франции (0:0, по пенальти 3:5).

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Источник: страница WhoScored в соцсети X
Чемпионат Европы Португалия Германия Бельгия Франция Нидерланды Сербия Испания Дания Хорватия Роналду Криштиану Лукаку Ромелу Гризманн Антуан Депай Мемфис Митрович Александар Мбаппе Килиан Будимир Анте Хаверц Кай Хойлунд Расмус Ямаль Ламин
Комментарии (3)
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...короче
1721128880
...у арабов плюсиков заработает)...
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AZ
1721133390
пусть дальше играет за сборную, а то на дно ее тянуть будет некому
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k611
1721148703
Может сейчас поймёт, что в сборной надо дать дорогу молодым. Самому со сборной надо распрощаться.
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