Тарханов может возглавить «Урал» на этой неделе

Главный тренер софийской «Славии» Александр Тарханов может возглавить «Урал» в ближайшие дни.

Сообщается, что именно этого специалиста руководство екатеринбугского клуба рассматривает в качестве главного кандидата. По информации источника, назначение может состояться до матча РФПЛ против «Крыльев Советов», который пройдет 5 ноября.

Сам Тарханов выразил готовность вернуться в Россию.

«Пока из «Урала» со мной никто не связывался. Посмотрим, что будет дальше. Конечно, я готов вернуться в Россию, но сейчас готовлюсь к игре здесь, в Софии», – прокомментировал специалист.

Напомним, ранее пост главного тренера «Урала» покинул Вадим Скрипченко.