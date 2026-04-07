«Оренбург» представил новую форму

«Оренбург» провел презентацию нового комплекта игровой формы.
Она выпущена к 50-летнему юбилею приволжского клуба.
«Презентуем новый комплект, вдохновлeнный легендарными цветами «Газовика» – жeлтым и чeрным. Цветами, символизирующими родную оренбургскую степь.
Главным элементом формы стали начертания кубков, завоeванных «Оренбургом» на разных этапах его истории – от победы во втором дивизионе «Урал-Поволжье» до Кубка ФНЛ.
Жeлто-чeрный комплект одновременно несeт в себе славу прошлых побед и устремлeнность в будущее», – говорится в пресс-релизе.
- «Оренбург» идет на 15-м месте в РПЛ с 19 очками в 23 турах.
- Команда сыграет в новой форме 18 апреля против «Локомотива».
Источник: телеграм-канал «Оренбурга»