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  • Тарханов: «Славия» снова сыграла вничью, потому что пока хромает реализация»

Тарханов: «Славия» снова сыграла вничью, потому что пока хромает реализация»

28 февраля 2016, 17:21

Российский специалист Александр Тарханов, возглавляющий софийскую "Славию", рассказал о том, как его команда провела игру 22 тура чемпионата Болгарии против "Берое" (0:0).

"Снова сыграли вничью — (0:0), потому что слабая реализация пока что. При этом команда создает довольно много моментов — только Сердеров мог забить трижды. В обороне сыграли идеально, ничего не позволили создать сопернику.

"Берое" — довольно сильная команда с хорошим составом. Однако мы сегодня имели преимущество, но немного мастерства в плане реализации не хватило. Будем поднимать уровень мастерства, чтобы команда научилась забивать. А глобально ничего менять не собираюсь, продолжим двигаться в том же направлении.

Игра Сердерова сегодня понравилась. Сердер сначала играл справа, а во втором тайме перешел на позицию центрфорварда", - сказал Тарханов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия Славия С Тарханов Александр
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