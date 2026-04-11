Российский клуб сыграл вничью 7 раз подряд

Сегодня, 01:52

Пятигорский «Машук-КМВ» находится на редкой серии. У команды Артура Садирова семь ничьих подряд.

Седьмая подряд ничья «Машука» случилась в матче группы «Золото» Второй лиги против «Иртыша». Команды сыграли 1:1.

Это была встреча 7-го тура. Таким образом, в этом сезоне у «Машука» только ничьи. Благодаря набранным семи очкам команда идет на шестом месте из десяти команд.

Завтра, 12 апреля, «Машук» проведет выездной матч против «Сибири». Согласно котировкам букмекеров, фаворит – сибиряки.

  • «Машуку» 90 лет. Современное название клуб получил в 2003 году.
  • В 2006-2008 годах у команды был последний заход в Первую лигу. С тех пор команда из Ставропольского края выступает во Второй лиге.
  • В «Золоте» «Машук» играет третий сезон подряд.

Экс-глава клуба Второй лиги детально рассказал, как происходит работа с судьями 2
Источник: «Бомбардир»
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Машук-КМВ
Российский клуб сыграл вничью 7 раз подряд
