Российский клуб сыграл вничью 7 раз подряд

Пятигорский «Машук-КМВ» находится на редкой серии. У команды Артура Садирова семь ничьих подряд.

Седьмая подряд ничья «Машука» случилась в матче группы «Золото» Второй лиги против «Иртыша». Команды сыграли 1:1.

Это была встреча 7-го тура. Таким образом, в этом сезоне у «Машука» только ничьи. Благодаря набранным семи очкам команда идет на шестом месте из десяти команд.

Завтра, 12 апреля, «Машук» проведет выездной матч против «Сибири». Согласно котировкам букмекеров, фаворит – сибиряки.