Российский клуб сыграл вничью 7 раз подряд

Пятигорский «Машук-КМВ» находится на редкой серии. У команды Артура Садирова семь ничьих подряд.
Седьмая подряд ничья «Машука» случилась в матче группы «Золото» Второй лиги против «Иртыша». Команды сыграли 1:1.
Это была встреча 7-го тура. Таким образом, в этом сезоне у «Машука» только ничьи. Благодаря набранным семи очкам команда идет на шестом месте из десяти команд.
Завтра, 12 апреля, «Машук» проведет выездной матч против «Сибири». Согласно котировкам букмекеров, фаворит – сибиряки.
- «Машуку» 90 лет. Современное название клуб получил в 2003 году.
- В 2006-2008 годах у команды был последний заход в Первую лигу. С тех пор команда из Ставропольского края выступает во Второй лиге.
- В «Золоте» «Машук» играет третий сезон подряд.
