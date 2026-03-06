Введите ваш ник на сайте
  • Экс-глава клуба Второй лиги детально рассказал, как происходит работа с судьями

Экс-глава клуба Второй лиги детально рассказал, как происходит работа с судьями

6 марта, 09:20
2

Анонимный бывший руководитель клуба Второй лиги рассказал, что команды действительно платят судьям.

– Как обычно это [работа с судьями] выглядит? Нет такого, что судья получил деньги, поставил три пенальти, убил соперника, нет. Этого никто и не просит. Все чуть иначе: отсудил арбитр хорошо, не назначил против тебя левый пенальти, не удалил ни за что твоего футболиста, значит, судей надо отблагодарить. Как вы доктору говорите «спасибо» – и проставляетесь коньяком.

– Что будет, если не отблагодаришь?

– Клубы вынуждены платить, иначе в ваших матчах будут такие моменты [решений судей], что с ума сойдете. Но не только потому, что не поблагодарили. А потому что другая команда скинулась дополнительно. Или вы в таблице обогнали того, кого нельзя обгонять.

В России судьи получают очень небольшие деньги. Поэтому в том числе клубы и «благодарят» за работу.

Такие благодарности [например, на уровне Второй лиги] – иногда больше 100 тысяч, иногда меньше. Сами судьи ничего не требуют. Обычно к ним приходят: «Отсудите нормально, что есть – соберем». Причем в этом участвуют и команды, которым ничего не надо. Допустим, день города, мэр или губернатор пришел на стадион – надо порадовать. К судье обращаются: «Не убивай нас, помоги». Если он нормально отработал, после его могут отблагодарить.

  • Ранее ряд российских судей заподозрили во влиянии на результат матчей. Санкция части 4 статьи 184 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
  • Известно, что обвинения по этой статье были предъявлены арбитрам РПЛ Егору Егорову, Ивану Сараеву и Владиславу Целовальникову, а также судьям Первой лиги Юрию Карпову, Максиму Перезве, Герману Коваленко, Кириллу Силантьеву и Олегу Соколову. Кроме того, фигурантом дела стал бывший арбитр Первой лиги Игорь Захаров.
  • Ранее сообщалось, что директору АО ФК «Торпедо Москва» Валерию Скородумову и Леониду Соболеву, который является владельцем указанного футбольного клуба, предъявлено обвинение в трех преступлениях, предусмотренных частью 2 статьи 184 УК РФ.

Источник: Спортс
Комментарии (2)
acor94
1772778982
Благодарность считается не более 3000 рублей, а то никуя себе 100 тысяч за игру...
Ответить
DOCTOR PENALTY
1772790920
Всё ***** по-честному! )))))
Ответить
