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    Славия С - таблица

    Город София
    Дивизион Болгария-Первая лига
    Сайт http://www.pfcslavia.com/
    Стадион Славия
    Тренер Хосе Мари Бакеро
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