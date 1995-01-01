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    Ботев Враца

    Город Враца
    Дивизион Болгария-Первая лига
    Сайт botev-vratsa.com/
    Стадион Христо Ботев
    Тренер Даниэл Моралес
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