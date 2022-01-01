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Болгария. Первая лига
Команды
Ботев Враца
Состав
€ 1,28 млн
Ботев Враца - состав команды
Враца
Болгария. Первая лига
Стадион:
Христо Ботев
Сайт:
http://botev-vratsa.com/
Тренер:
Даниэл Моралес
Состав
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
16
Альягбе Сатурнин
Вра
33
€ 0.1 млн
94
Marin Orlinov
Вра
-
22
Martin Stoychev
Защ
-
23
Lyuboslav Marinov
Защ
-
11
Martin Achkov
Защ
-
88
Lazar Boyanov
Защ
-
6
Nurudeen Abdulai
Защ
-
25
Buchkov
Защ
-
32
Martin Dichev
Защ
-
16
Kristiyan Peshov
Защ
-
70
Dilyan Georgiev
Защ
-
3
Sainey Sanyang
Защ
-
7
Цонев Радослав
Пол
31
€ 0.4 млн
33
Малинов Кристиян
Пол
32
€ 0.2 млн
81
Хаджи Кассим
Пол
26
€ 0.175 млн
24
Martin Smolenski
Пол
-
2
Nikola Vlajković
Пол
-
8
Antoan Stoyanov
Пол
-
10
José Gallegos
Пол
-
14
Romeesh Ivey
Пол
-
97
Найденов Владислав
Нап
24
€ 0.3 млн
4
Горанов Иван
Нап
34
€ 0.1 млн
36
Milen Stoev
Нап
-
12
Iliya Yurukov
Нап
-
20
Aymen Souda
Нап
-
90
Filip Gigov
Нап
-
91
Danylo Polonskyi
Нап
-
99
Preslav Borukov
Нап
-
9
Daniel Genov
Нап
-
Всего игроков: 29, из них вратарей: 2, защитников: 10, полузащитников: 8, нападающих: 9
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