Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Левски
|1
|1
|0
|0
|6:0
|+6
|3
|2.
|Локомотив Пл
|1
|1
|0
|0
|4:0
|+4
|3
|3.
|Хебар
|1
|1
|0
|0
|1:0
|+1
|3
|4.
|Ботев
|1
|0
|1
|0
|0:0
|0
|1
|5.
|Пирин
|1
|0
|1
|0
|0:0
|0
|1
|6.
|Славия С
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Арда
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Этыр
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Лудогорец
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Крумовград
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Черно Море
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|ЦСКА 1948
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Берое
|1
|0
|0
|1
|0:1
|-1
|0
|15.
|Ботев Враца
|1
|0
|0
|1
|0:4
|-4
|0
|16.
|Локомотив
|1
|0
|0
|1
|0:6
|-6
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Левски
|1
|1
|0
|0
|6:0
|+6
|3
|2.
|Локомотив Пл
|1
|1
|0
|0
|4:0
|+4
|3
|3.
|Хебар
|1
|1
|0
|0
|1:0
|+1
|3
|4.
|Пирин
|1
|0
|1
|0
|0:0
|0
|1
|5.
|Ботев
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Славия С
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Арда
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Этыр
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Лудогорец
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Крумовград
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Черно Море
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|ЦСКА 1948
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Берое
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Ботев Враца
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ботев
|1
|0
|1
|0
|0:0
|0
|1
|2.
|Левски
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Локомотив Пл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Хебар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Пирин
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Славия С
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Арда
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Этыр
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Лудогорец
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Крумовград
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Черно Море
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|ЦСКА 1948
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Берое
|1
|0
|0
|1
|0:1
|-1
|0
|15.
|Ботев Враца
|1
|0
|0
|1
|0:4
|-4
|0
|16.
|Локомотив
|1
|0
|0
|1
|0:6
|-6
|0