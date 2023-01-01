Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
5
6
8
10
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
Команда
3
4
6
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
7
0
1
24
8
16
21
7
6
1
0
19
5
14
19
5
5
0
0
14
1
13
15
7
4
2
1
12
7
5
14
6
4
2
0
8
3
5
14
7
4
2
1
10
7
3
14
7
3
1
3
10
11
-1
10
7
2
2
3
5
8
-3
8
7
2
1
4
7
13
-6
7
6
1
3
2
5
6
-1
6
6
1
3
2
2
5
-3
6
7
1
2
4
6
10
-4
5
6
0
4
2
4
6
-2
4
7
0
2
5
7
16
-9
2
Команда
1
4
5
6
10
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
7
5
2
0
11
4
7
17
6
4
1
1
11
6
5
13
6
3
3
0
10
4
6
12
7
3
0
4
13
14
-1
9
7
2
3
2
5
3
2
9
6
2
2
2
6
7
-1
8
7
2
1
4
7
17
-10
7
5
2
1
2
7
6
1
7
7
1
4
2
8
10
-2
7
7
2
1
4
10
13
-3
7
8
1
2
5
8
17
-9
5
7
1
1
5
5
12
-7
4
6
0
2
4
4
11
-7
2
7
0
2
5
1
9
-8
2
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире