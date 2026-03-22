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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Ботев Враца - Локомотив Пл
Ботев Враца - Локомотив Пл: обзор матча 22 марта 2026
Ботев Враца
22.03.2026, воскресенье, 18:30
Болгария. Первая лига, 27 тур
1 : 2
Завершен
Локомотив Пл
54'
M. Smolenski
58'
J. Zwarts
90+1'
M. Trdan
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботев Враца - Локомотив Пл
Завершен
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
Miha Trdan
Пас отдал
Julien Lamy
90'
+3'
Желтая карточка
Владислав Найденов
89'
84'
Замена
Martin Atanasov
️️️️➡️️
Парвизджон Умарбаев
Замена
Daniel Genov
️️️️➡️️
Радослав Цонев
83'
Замена
Mitchy Ntelo
️️️️➡️️
M. Petkov
79'
Замена
Antoan Stoyanov
️️️️➡️️
Кристиян Малинов
79'
Замена
Владислав Найденов
️️️️➡️️
Martin Smolenski
79'
73'
Замена
Julien Lamy
️️️️➡️️
Joel Zwarts
Замена
Sainey Sanyang
️️️️➡️️
José Gallegos
73'
65'
Замена
Miha Trdan
️️️️➡️️
E. Ali
58'
ГОЛ! 1:1!
Joel Zwarts
Пас отдал
Парвизджон Умарбаев
ГОЛ! 1:0!
Martin Smolenski
Пас отдал
Радослав Цонев
54'
Желтая карточка
Milen Stoev
15'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботев Враца
94
Marin Orlinov
ВР
22
Martin Stoychev
ЦЗ
55
D. Jovicic
ЦЗ
33
Кристиян Малинов
ЦП
24
Martin Smolenski
ЦП
21
Радослав Цонев
ЦП
17
José Gallegos
ЦП
79
M. Petkov
ЦФ
36
Milen Stoev
ЦФ
44
Иван Горанов
ЦФ
12
Iliya Yurukov
ЦФ
Главный тренер
Даниэл Моралес
Локомотив Пл
40
Петар Зовко
ВР
2
Adrián Cova
ЦЗ
13
Lucas Ryan
ЦЗ
5
Todor Pavlov
ЦЗ
22
I. Ivanov
ЦП
12
E. Ali
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
7
Sevi Idriz
ЦФ
4
A. Chindris
ЦФ
11
Zapro Dinev
ЦФ
77
Joel Zwarts
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Ботев Враца
1
Vasilev Lubomir
ВР
3
Sainey Sanyang
ЦЗ
88
Lazar Boyanov
ЦЗ
8
Antoan Stoyanov
ЦП
97
Владислав Найденов
ЛВ
81
Кассим Хаджи
ПВ
19
Yoan Bornosuzov
ЦФ
20
Mitchy Ntelo
ЦФ
9
Daniel Genov
ЦФ
Локомотив Пл
23
Martin Ruskov
ЦЗ
3
Miha Trdan
ЦП
94
Кэтэлин Иту
ЦП
33
Martin Atanasov
ЦП
29
Georgi Brankov Chorbadzhiyski
ЦП
9
Alex Velea
ЦП
99
Julien Lamy
ЦФ
10
Gianni Touma
ЦФ
2-4-4
94
22
55
33
Малинов
21
Цонев
17
24
79
12
44
Горанов
36
3-2-1-4
40
Зовко
2
13
5
22
12
39
Умарбаев
77
11
4
7
17
3
3
17
33
Малинов
8
8
33
Малинов
24
97
Найденов
97
Найденов
24
79
20
20
79
21
Цонев
9
9
21
Цонев
12
3
3
12
94
Иту
94
Иту
39
Умарбаев
33
33
39
Умарбаев
77
99
99
77
Остались в запасе
Ботев Враца
Локомотив Пл
1
Vasilev Lubomir
ВР
88
Lazar Boyanov
ЦЗ
81
Кассим Хаджи
ПВ
19
Yoan Bornosuzov
ЦФ
Главный тренер
Даниэл Моралес
23
Martin Ruskov
ЦЗ
29
Georgi Brankov Chorbadzhiyski
ЦП
9
Alex Velea
ЦП
10
Gianni Touma
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Остались в запасе
1
Vasilev Lubomir
ВР
88
Lazar Boyanov
ЦЗ
81
Кассим Хаджи
ПВ
19
Yoan Bornosuzov
ЦФ
Остались в запасе
23
Martin Ruskov
ЦЗ
29
Georgi Brankov Chorbadzhiyski
ЦП
9
Alex Velea
ЦП
10
Gianni Touma
ЦФ
Главный тренер
Даниэл Моралес
Главный тренер
Александар Томаш
Статистика матча Ботев Враца - Локомотив Пл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Информация о матче
Главный судья:
Georgi Dimitrov, Bulgaria
Стадион:
Hristo Botev Stadium, Vratsa
Посещаемость:
750
Новости команд
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Ботев Враца
Локомотив Пл
«Нижний Новгород» подписал аргентинского защитника Масоэро
2021.07.10 11:44
«Локомотив» Пв за матч с «Тоттенхэмом» сделал всего две передачи в чужую штрафную с игры
2020.09.18 07:44
Моуринью выиграл 100-й матч в еврокубках
2020.09.17 21:26
Лига Европы. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над пловдивским «Локомотивом», забив два гола в конце матча
2020.09.17 20:51
1
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
2017.01.21 15:28
4
«Нижний Новгород» подписал аргентинского защитника Масоэро
2021.07.10 11:44
«Локомотив» Пв за матч с «Тоттенхэмом» сделал всего две передачи в чужую штрафную с игры
2020.09.18 07:44
Моуринью выиграл 100-й матч в еврокубках
2020.09.17 21:26
Лига Европы. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над пловдивским «Локомотивом», забив два гола в конце матча
2020.09.17 20:51
1
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
2017.01.21 15:28
4
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1 : 0
29.05.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 36 тур
Локомотив Пл
2 : 1
25.05.2026
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Болгария. Первая лига, 37 тур
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3 : 0
22.05.2026
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Болгария. Первая лига, 36 тур
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1 : 2
18.05.2026
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Болгария. Первая лига, 35 тур
Арда
4 : 0
16.05.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 37 тур
Ботев Враца
3 : 0
22.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 36 тур
Добруджа
1 : 2
18.05.2026
Ботев Враца
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Ботев Враца
1 : 0
14.05.2026
Монтана
Болгария. Первая лига, 34 тур
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1 : 1
10.05.2026
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Болгария. Первая лига, 33 тур
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2 : 2
05.05.2026
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2 : 1
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