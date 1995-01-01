Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    2 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    3 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?

    Лига Европы. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над пловдивским «Локомотивом», забив два гола в конце матча

    В матче второго раунда квалификации Лиги Европы «Тоттенхэм» в гостях взял верх над пловдивским «Локомотивом».

    Болгарская команда открыла счет на 71-й минуте, но через несколько минут осталась вдевятером и не смогла удержать преимущество. В составе лондонцев на 80-й-и 85-й минутах отличились Гарри Кейн и Танги Н'Домбеле соответственно.

    Лига Европы. Квалификация. 2-й раунд

    Локомотив (Пловдив, Болгария) – Тоттенхэм (Лондон, Англия) – 1:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Минчев, 71; 1:1 – Кейн (с пенальти), 80; 1:2 – Н'Домбеле, 85.

    Удаления: Карагерен, 79; Алмейда, 83 – нет.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:51
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10525

      Cules2013 1 час назад

      ТТХ что-то совсем мёртвый на старте сезона

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79130
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru