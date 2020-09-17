Лига Европы. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над пловдивским «Локомотивом», забив два гола в конце матча

В матче второго раунда квалификации Лиги Европы «Тоттенхэм» в гостях взял верх над пловдивским «Локомотивом».

Болгарская команда открыла счет на 71-й минуте, но через несколько минут осталась вдевятером и не смогла удержать преимущество. В составе лондонцев на 80-й-и 85-й минутах отличились Гарри Кейн и Танги Н'Домбеле соответственно.

Лига Европы. Квалификация. 2-й раунд

Локомотив (Пловдив, Болгария) – Тоттенхэм (Лондон, Англия) – 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Минчев, 71; 1:1 – Кейн (с пенальти), 80; 1:2 – Н'Домбеле, 85.

Удаления: Карагерен, 79; Алмейда, 83 – нет.

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