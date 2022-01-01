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Болгария. Первая лига
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Славия С
Состав
€ 1 млн
Славия С - состав команды
София
Болгария. Первая лига
Стадион:
Славия
Сайт:
http://www.pfcslavia.com/
Тренер:
Хосе Мари Бакеро
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
63
Нтумба Леви
Вра
25
€ 0.4 млн
1
Georgi Petkov
Вра
-
99
Ivan Andonov
Вра
-
71
Kristiyan Stoyanov
Защ
-
26
Dimitar Burov
Защ
-
3
Martin Georgiev
Защ
-
4
Nikola Savić
Защ
-
20
Jordan Varela
Защ
-
13
Стефанов Илиян
Пол
27
€ 0.7 млн
21
Медведь Владимир
Пол
26
€ 0.1 млн
73
Минчев Иван
Пол
35
€ 0.05 млн
24
Lazar Marin
Пол
-
22
Ivaylo Naydenov
Пол
-
23
Ilian Antonov
Пол
-
7
Emilian Gogev
Пол
-
6
Luka Ivanov
Пол
-
7
Александров Денислав
Нап
29
€ 0.25 млн
87
Diego
Нап
-
27
Umaro Baldé
Нап
-
77
E. Stoev
Нап
-
9
Yoan Bornosuzov
Нап
-
10
Vladimir Nikolov
Нап
-
7
Roberto Iliev Raychev
Нап
-
88
Toni Tasev
Нап
-
95
Vladimir Miletić
Нап
-
10
Yanis Guermouche
Нап
-
Всего игроков: 26, из них вратарей: 3, защитников: 5, полузащитников: 8, нападающих: 10
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