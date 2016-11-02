Тарханов: «Руководство «Славии» просило меня остаться, но я же россиянин»

Александр Тарханов, покинувший пост главного тренера софийской «Славии», прокомментировал свое решение. Напомним, специалист возглавлял болгарский клуб с 2015 года.

«Сегодня я попросил руководство «Славии» об отставке, завтра мы должны оформить все официально. Руководство просило меня остаться, но я же россиянин. Мы расстаемся на хорошей ноте. Впервые за 25 лет «Славия» попала в Лигу Европы, плюс я привлек много молодых игроков. Проделана огромная работа, желаю команде удачи в будущем», – сказал Тарханов.

Напомним, 62-летний тренер является главным кандидатом на пост рулевого в «Урале».