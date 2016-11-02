Тарханов покинул пост главного тренера «Славии»

Главный тренер софийской «Славии» Александр Тарханов покинул свой пост, утверждает Sportal.bg. Информацию об уходе российского специалист подтвердил президент клуба Вацлав Стефанов после сегодняшнего домашнего поражения «Славии» от команды «Дунав Русе» (0:2).

Пресс-служба клуба также подтвердила информацию об уходе Тарханова.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что руководство клуба хочет, чтобы именно Тарханов стал главный тренером екатеринбургского клуба.