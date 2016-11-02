Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Тарханов покинул пост главного тренера «Славии»

    Главный тренер софийской «Славии» Александр Тарханов покинул свой пост, утверждает Sportal.bg. Информацию об уходе российского специалист подтвердил президент клуба Вацлав Стефанов после сегодняшнего домашнего поражения «Славии» от команды «Дунав Русе» (0:2).

    Пресс-служба клуба также подтвердила информацию об уходе Тарханова.

    Ранее президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что руководство клуба хочет, чтобы именно Тарханов стал главный тренером екатеринбургского клуба.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.11.2016 20:14
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22

      Alexdrill 3 ноября 2016, 00:22

      Че же там щас Русские игроки делать будут?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 2 ноября 2016, 22:00

      По кругу,как облезлые волки на лесной поляне,ходят наши тренеры....

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11