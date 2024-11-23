Смородская объяснила, что случилось с «Локомотивом» в матче со «Спартаком»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала крупное поражение команды от «Спартака». Команда Михаила Галактионова уступила со счетом 2:5.

– Просто поражена результатом. Понимаю, что случилось с «Локомотивом» и «Спартаком», как он прекрасно разыгрался, хотя железнодорожников считала фаворитами.

– И что случилось?

– Что‑то не клеится, головокружение от успехов у тренера случилось. Надо работать.

– А с Лантратовым? Допустил нетипичную для себя грубую ошибку.

– Не знаю, что нашло на Илью. Но это очевидная ошибка.

– «Локомотив» выбывает из чемпионской гонки?

– Рановато так говорить, не надо никуда спешить. Все сделают выводы из поражения.

«Локо» занимает 3-е место в РПЛ.

Следующий соперник – «Химки» (1 декабря).

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов