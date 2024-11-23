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    • Смородская объяснила, что случилось с «Локомотивом» в матче со «Спартаком»

    Смородская объяснила, что случилось с «Локомотивом» в матче со «Спартаком»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала крупное поражение команды от «Спартака». Команда Михаила Галактионова уступила со счетом 2:5.

    – Просто поражена результатом. Понимаю, что случилось с «Локомотивом» и «Спартаком», как он прекрасно разыгрался, хотя железнодорожников считала фаворитами.

    – И что случилось?

    – Что‑то не клеится, головокружение от успехов у тренера случилось. Надо работать.

    – А с Лантратовым? Допустил нетипичную для себя грубую ошибку.

    – Не знаю, что нашло на Илью. Но это очевидная ошибка.

    «Локомотив» выбывает из чемпионской гонки?

    – Рановато так говорить, не надо никуда спешить. Все сделают выводы из поражения.

    • «Локо» занимает 3-е место в РПЛ.
    • Следующий соперник – «Химки» (1 декабря).

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    23.11.2024 21:43
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    VPERDIV SPARTAK
    1732388475
    Вратарь сдал матч!
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