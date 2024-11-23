Смородская объяснила, что случилось с «Локомотивом» в матче со «Спартаком»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала крупное поражение команды от «Спартака». Команда Михаила Галактионова уступила со счетом 2:5.
– Просто поражена результатом. Понимаю, что случилось с «Локомотивом» и «Спартаком», как он прекрасно разыгрался, хотя железнодорожников считала фаворитами.
– И что случилось?
– Что‑то не клеится, головокружение от успехов у тренера случилось. Надо работать.
– А с Лантратовым? Допустил нетипичную для себя грубую ошибку.
– Не знаю, что нашло на Илью. Но это очевидная ошибка.
– «Локомотив» выбывает из чемпионской гонки?
– Рановато так говорить, не надо никуда спешить. Все сделают выводы из поражения.
- «Локо» занимает 3-е место в РПЛ.
- Следующий соперник – «Химки» (1 декабря).
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