Угальде высказался о статистике Соболева в «Зените»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде ответил на вопрос о бывшем одноклубнике Александре Соболеве.
- Соболев после перехода в «Зенит» провел в РПЛ девять матчей, в которых не сумел отметиться ни одним результативным действием.
- Угальде в матче с «Локомотивом» забил четыре гола и сделал ассист.
– Ваша статистика за один матч лучше чем у Соболева. Следите за ним?
– Не слежу. Сосредоточен на себе и игре нашей команды.
Когда буду говорить по-русски? Тяжело. Пару слов на русском? Вперед, «Спартак»!
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