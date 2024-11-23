Угальде высказался о статистике Соболева в «Зените»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде ответил на вопрос о бывшем одноклубнике Александре Соболеве.

Соболев после перехода в «Зенит» провел в РПЛ девять матчей, в которых не сумел отметиться ни одним результативным действием.

Угальде в матче с «Локомотивом» забил четыре гола и сделал ассист.

– Ваша статистика за один матч лучше чем у Соболева. Следите за ним?

– Не слежу. Сосредоточен на себе и игре нашей команды.

Когда буду говорить по-русски? Тяжело. Пару слов на русском? Вперед, «Спартак»!

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