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    Угальде высказался о статистике Соболева в «Зените»

    Нападающий «Спартака» Манфред Угальде ответил на вопрос о бывшем одноклубнике Александре Соболеве.

    • Соболев после перехода в «Зенит» провел в РПЛ девять матчей, в которых не сумел отметиться ни одним результативным действием.
    • Угальде в матче с «Локомотивом» забил четыре гола и сделал ассист.

    – Ваша статистика за один матч лучше чем у Соболева. Следите за ним?

    – Не слежу. Сосредоточен на себе и игре нашей команды.

    Когда буду говорить по-русски? Тяжело. Пару слов на русском? Вперед, «Спартак»!

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.11.2024 22:15
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    Комментарии (5)
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    oyabun
    1732391833
    Так держать, Манфред!
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    шахта Заполярная
    1732395933
    Угальде за одну игру, а дельфину надо четыре сезона играть, что бы Угальде догнать, это при условии если дельфин будет забивать хотя бы по голу за сезон
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    VVM1964
    1732397280
    Достойный ответ на провокационный вопрос !!!
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    Вася-Пупкин-google
    1732397400
    Ха-ха-ха...ФК народная нефть в своём репертуаре! То Месси покупают,то Кордобу... То почти чемпионы...аж 4 гола забили!!! Вобщем лапшу вешают как обычно!!!)))
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    Dim On
    1732398556
    Соболь Спартаковец! За Зенит он не сможет забивать, и за Спартак к сожалению тоже
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