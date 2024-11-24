«Спартак» зимой может расстаться с полузащитником

«Спартак» может отдать в аренду или продать полузащитника Михаила Игнатова уже этой зимой. По данным «Спорт-Экспресса», хавбек недоволен своим игровым временем в команде. Тренерский штаб красно-белых дал понять руководству клуба, что не рассчитывает на Игнатова.

24-летний Игнатов провел за «Спартак» 9 матчей в этом сезоне, не отметившись результативными действиями.

Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 31 декабря 2025 года.

Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 2 миллиона евро.

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