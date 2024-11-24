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    «Спартак» зимой может расстаться с полузащитником

    «Спартак» может отдать в аренду или продать полузащитника Михаила Игнатова уже этой зимой. По данным «Спорт-Экспресса», хавбек недоволен своим игровым временем в команде. Тренерский штаб красно-белых дал понять руководству клуба, что не рассчитывает на Игнатова.

    • 24-летний Игнатов провел за «Спартак» 9 матчей в этом сезоне, не отметившись результативными действиями.
    • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 31 декабря 2025 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 2 миллиона евро.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (16)
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    oyabun
    1732434091
    Очень не хотелось бы расставаться с Мишей. Игрок то умный, техничный. Но в нынешней ситуации сам виноват.
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    ...уефан
    1732436365
    ... может быть, но вряд ли. Паспортист, передней линии. Ему бы коробку передач поменять и инжектор хороший поставить и цены б не было б Мише...
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    Челнинец
    1732437932
    Когда доверия нету потенциал падает, а ведь в прошлом сезоне начинал хорошо
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    ySS
    1732438482
    Список, составленный журналюгами, расширяется
    Ответить
    шахта Заполярная
    1732439703
    Продавать - это последнее дело, надо в аренду отдать, туда где бы играл постоянно.
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