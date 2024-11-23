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    Станкович прокомментировал 5:2 с «Локомотивом»

    Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал комментарий после матча с «Локомотивом».

    Встреча на «Лукойл Арене» закончилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. Покер сделал Манфред Угальде.

    – Это была подготовленная игра. В первые 45 минут сумели сделать то, что планировали – забить три мяча. Ребята делали то, что мы просили: играли агрессивно, жестко, шли на мяч, играли за спину. Они делали именно то, о чем мы договаривались. Могли забить еще в первом тайме, но могли и пропустить. Я очень доволен игрой. Да, было затмение в течение 10 минут, но ребята выбрались из этого и смогли добиться успеха. Победа в таком дерби со счетом 5:2 дорогого стоит.

    – Насколько нервными были эти 10 минут?

    – Такое может быть в футболе. «Локомотив» – очень сильная команда, которая проводит невероятный исторический сезон. Важно, как мы выходим из этой ситуации. Мы пропустили после углового, были отскоки, но это не умаляет заслуги «Локомотива».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    23.11.2024 20:48
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    Комментарии (4)
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    VVM1964
    1732384745
    Отличный матч - так держать !!!
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    erybov1965
    1732386057
    Хорошая игра,еще один урок - в защите пожарим.Вывод,надо играть всегда с позиции силы и почти никогда от обороны,там нет стабильности и уверенности.
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    anatolich72
    1732388154
    Отличный матч, Дуарте на своём месте.
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