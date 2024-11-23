Станкович прокомментировал 5:2 с «Локомотивом»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал комментарий после матча с «Локомотивом».

Встреча на «Лукойл Арене» закончилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. Покер сделал Манфред Угальде.

– Это была подготовленная игра. В первые 45 минут сумели сделать то, что планировали – забить три мяча. Ребята делали то, что мы просили: играли агрессивно, жестко, шли на мяч, играли за спину. Они делали именно то, о чем мы договаривались. Могли забить еще в первом тайме, но могли и пропустить. Я очень доволен игрой. Да, было затмение в течение 10 минут, но ребята выбрались из этого и смогли добиться успеха. Победа в таком дерби со счетом 5:2 дорогого стоит.

– Насколько нервными были эти 10 минут?

– Такое может быть в футболе. «Локомотив» – очень сильная команда, которая проводит невероятный исторический сезон. Важно, как мы выходим из этой ситуации. Мы пропустили после углового, были отскоки, но это не умаляет заслуги «Локомотива».

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов