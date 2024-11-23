Силкин – о пенальти в ворота «Краснодара»: «Кто-то решил вмешаться. Думаю, можно поздравить «Зенит» с чемпионством»

Российский тренер Сергей Силкин отреагировал на ничью «Краснодара» с «Химками» (2:2).

Краснодарцы упустили победу на 94-й минуте, пропустив с пенальти, и упустили лидерство в РПЛ.

«Зенит» опережает команду Мурада Мусаева на одно очко.

«К сожалению, здесь нечему удивляться. «Краснодар» был лучше в этой игре, и должен был забирать свои три очка. Но кто-то решил вмешаться, не случайно второй тур подряд судьи принимают решения не в пользу «быков». Думаю, можно уже поздравить «Зенит» с чемпионством», – сказал Силкин.

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