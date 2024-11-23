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    • Силкин – о пенальти в ворота «Краснодара»: «Кто-то решил вмешаться. Думаю, можно поздравить «Зенит» с чемпионством»

    Силкин – о пенальти в ворота «Краснодара»: «Кто-то решил вмешаться. Думаю, можно поздравить «Зенит» с чемпионством»

    Российский тренер Сергей Силкин отреагировал на ничью «Краснодара» с «Химками» (2:2).

    • Краснодарцы упустили победу на 94-й минуте, пропустив с пенальти, и упустили лидерство в РПЛ.
    • «Зенит» опережает команду Мурада Мусаева на одно очко.

    «К сожалению, здесь нечему удивляться. «Краснодар» был лучше в этой игре, и должен был забирать свои три очка. Но кто-то решил вмешаться, не случайно второй тур подряд судьи принимают решения не в пользу «быков». Думаю, можно уже поздравить «Зенит» с чемпионством», – сказал Силкин.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    23.11.2024 19:22
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    Комментарии (45)
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    Нуф-Нуф
    1732383600
    Алеша опять замутил. Поэтому и орут на всех стадионах "Зенит - позор российского футбола!"
    Ответить
    vvv123
    1732383913
    Кто это кто-то? Назови всех поименно или нечего болтать! Пенальти был правильный, химик играл в мяч, а бык в ногу химика!
    Ответить
    ivany4
    1732384081
    Да выводы правильные. Вот и поздравляют "чемпиона" на всех стадионах России - #Зенитпозорроссийскогофутбола!!!
    Ответить
    JTherry
    1732384552
    бом.жи к 100-летию готовы все бабки, заработанные на продаже газа, использовать на покупку дырявого кабинетного чемпионства, админресурс мюллера рулит...((( ЗПРФ..!!!
    Ответить
    Gazelvagen877
    1732386304
    Миллер тчк
    Ответить
    Санек78
    1732386994
    Заныли, сопли утрите.
    Ответить
    Давид59
    1732389424
    Снова говорят не по существу, а про заговор. Силкин, хотя бы смотрел игру? Игра не в мяч,а в ногу в своей штрафной Какие вопросы?
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    Кронштадт65
    1732389519
    вроде взрослый мужик, но дурааааак !!!!!!!!!!
    Ответить
    Давид59
    1732389731
    Я могу с таким же успехом про заговор против Зенита говорить. Отменили же гол Зенита в добавочное время. И только Ерохин разрушил заговор.
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    Бриг
    1732390158
    Силкин, правдолюб, давай, расследуй, подавай в суд! Не будешь, потому, что врёшь.
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