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    • Орлов – о выходе Соболева в стартовом составе: «Зенит» – мазохисты футбола!»

    Орлов – о выходе Соболева в стартовом составе: «Зенит» – мазохисты футбола!»

    Комментатор Геннадий Орлов высказался о лидерстве «Зенита» в РПЛ после гостевой победы над «Оренбургом» (1:0) в 16-м туре РПЛ.

    «[Осечкой «Краснодара»] воспользовалась команда Сергея Семака, выйдя на первое место. Хотя победа-то в Оренбурге – трудная. Может быть, это прозвучит слишком громко, но «Зенит» – мазохисты футбола!

    Вы понимаете в чем дело... Наверное, тренеры сине-бело-голубых рассчитывали на то, что многое в этой игре решит борьба, единоборства. И поэтому отрядили на острие атаки Соболева...

    Борьбы действительно хватало. А точнее – грубости со стороны хозяев! Ну что творил Марин?! Его можно было удалять еще в первом тайме. Он все время специально цеплял футболистов «Зенита». Умышленно! А Карасев почему-то не реагировал.

    Бедный Педро! Ему порвали лицо! Порвали! Молодого бразильца выключили из игры... Ну как же так?! В кровь разбить лицо... Хозяева устроили за ним настоящую охоту. Да и не только за ним. В момент приема мяча – сразу удар по ноге. Моментальный фол! Такая вот тактика.

    Коваленко в итоге удалили. Он слишком хотел проявить себя против своей бывшей команды. А в итоге подвел «Оренбург».

    При этом хозяевам нужно отдать должное. Они были близки к тому, чтобы набрать очко в матче против чемпиона страны. Воспользовались просчетами тренерского штаба сине-бело-голубых. И вот тут мы опять подходим к фигуре Соболева...

    В запасе остались Кассьерра и Лусиано, а с первых минут играл россиянин. Сколько голов Соболев забил в этом сезоне в РПЛ? Сколько передач отдал? Мы не берем Кубок, а говорим только о чемпионате. 0+0! Ни-че-го. Так за какие же заслуги он играет с первых минут?

    Семак рассчитывал, что Александр будет бороться, цепляться за мяч... Но, извините. Так играют на первенстве завода или водокачки! Современный футбол – быстрый, скоростной! И атаки надо строить не на каких-то скидках мяча... Это все уже устарело! Ну сравните Соболева с Угальде. Он же невысокий, а забил четыре!

    Все вокруг недоумевают: зачем взяли в «Зенит» Соболева. Вот, правда! Я еще ни от одного специалиста футбольного не слышал, что этот нападающий поможет питерцам. Ни от одного!

    И вы же видели, как ожила игра сине-бело-голубых с выходом на замену Кассьерры и Лусиано. Они техничнее, умнее Соболева по-футбольному. Я просто не могу понять логики. Но ведь колумбиец и аргентинец забили по шесть! А играет Соболев. Чудеса...

    Поэтому я и говорю – мазохизм. Сами себя испытают. Победы добились лишь на 96-й минуте. А если бы Лусиано и Кассьерра играли с первых минут? Они бы до перерыва все вопросы сняли. Результат надо делать сразу!

    Пожалейте болельщиков! Спасибо Ерохину. Он выступил джокером. Но зачем до этого доводить-то? Человек с нулем в графе «голы и передачи» получает место в составе... Ну я не знаю. Семак же сам черный ходит возле поля. Не может понять, почему так много потерь мяча...

    Как будто кто-то заставляет Сергея Богданыча обязательно делать ставку на экс-форварда «Спартака». Ну ему не хватает скорости, не бежит он навстречу мячу, ждет все время.

    Мне запомнился один эпизод. Вернувшийся в строй Глушенков покатил мяч за спины защитникам хозяев. А Соболев стоит на месте! Разный футбольный интеллект. Увы...

    Мне болельщики звонят и спрашивают: за какие заслуги Соболев попадает в старт? Не могу им ответить. Нет объяснения», – сказал Орлов.

    • «Оренбург» с 38‑й минуты играл вдесятером из‑за удаления Александра Коваленко.
    • Александр Ерохин забил победный гол на 90+6-й минуте.
    • Нападающий Александр Соболев, получивший в первом тайме желтую карточку, был заменен в перерыве на Матео Кассьерру.
    • «Зенит» набрал 39 очков и вышел на первое место в РПЛ, «Оренбург» с 8 очками идет последним.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:01
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    Комментарии (22)
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    Дубина
    1732436684
    Стыдно за промквас)) Жаль ноги пуховики расставили вчера в ДВ!!
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    Давид59
    1732436899
    Богданыч всё надеется. С Дзюбой же тоже не сразу получилось. Я тоже не вижу от Соболева никакого толку. Пока не вижу.
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    Цугундeр
    1732437027
    "Мне болельщики звонят ..-- Не могу им ответить. Нет объяснения» Нет, и не объясняй. Тебя только и не хватало.
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    The only one
    1732438050
    Орлов:"Ах Августин, бедный Августин!!!" - хозяин, я всё правильно сказал?"
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    Spartak_forv@
    1732438767
    Поняли,будут ломать и выпустили наименее ценного члена экипажа
    Ответить
    anatolich72
    1732439644
    Срочно нужны российские паспорта! Куда обращаться в зеньке знают, дорожку протоптали.
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    ...уефан
    1732440333
    ...пора Сашеньке в запой уходить, самое благодатное время для него, с чего-то надо начинать, менять игру и жизнь...
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    Спартачище
    1732440867
    А чего собольку дергаться на поле? По ЗП Х2 сделали, он на лавке сидит, катки катает, лавэха мутится, болотные фонады по указке мюллера облизывают Красота
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    NewLife
    1732441350
    "«Зенит» – мазохисты футбола!" Да, от гордого звания гей-гемон пропал гемон, остался только гей. Теперь получили от Орлова новое почетное звание "БДСМ" клуб)))))
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    Taps
    1732443974
    Семак жопу лижет начальству, ну так Соболев его вы **** и с тренеров сгонит.
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