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  • Радимов назвал Коваленко истуканом из-за удаления в игре с «Зенитом»

Радимов назвал Коваленко истуканом из-за удаления в игре с «Зенитом»

27 ноября 2024, 09:30
5

Советник генерального директора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов считает, что «Оренбург» перестал быть самобытной командой.

Петербургский клуб в гостях победил оренбуржцев со счетом 1:0 в матче 16-го тура РПЛ. У хозяев на 38-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник Александр Коваленко.

«Скажу про Коваленко – каким же надо быть истуканом, чтобы получить желтую карточку, имея уже одну желтую, пойти в такой подкат. Ну это же какое-то неуважение к своим партнерам просто! А Слишкович сказал, мол, я горжусь своими ребятами, они совершили подвиг...

Думаю, это сейчас с ними сыграет плохую службу, то есть они подумают, что они могут играть на равных с «Зенитом», а придется играть против таких команд, как тот же «Акрон».

Как обороняется «Оренбург», мы теперь знаем, и это не в первый раз. Их дожали в Махачкале, и здесь «Зенит» их в итоге дожал. А вот той атакующей команды, которая была симпатичная, играющая туда-сюда, нет.

У «Оренбурга» этого совершенно не осталось. И очень жаль, что мы потеряли самобытную команду, как мне кажется. То есть это будет просто закрытая оборонительная команда», – сказал Радимов.

  • Коваленко ранее выступал за «Зенит»
  • По итогам 16 туров «Оренбург» занимает 16-е место в РПЛ с 8 очками.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Оренбург Коваленко Александр Радимов Владислав
Комментарии (5)
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vvv123
1732690603
И очень жаль, что мы потеряли самобытную команду, как мне кажется... Дык тренер свинорылый, чего ты хотел?
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andrei-sarap-yandex
1732698479
АМКАР ПЕРМЬ дебильная команда
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SLADE2019
1732700194
Прям такая атакующая команда была. Ну атаковали они на своем поле, а на чужом в обороне стояли. Они и сейчас это делают. Но с Зенитом эта модель не прошла бы. Нифига никто не потерял. Все пока также. Другое дело, что Слишкович может наладить игру в обороне, как он это в Спартаке сделал.
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Азбука
1732703298
Теперь такие, когда-то самобытные команды, гурьбой в нижней лиге феерят. Существует суровая проза жизни и в РПЛ места получают за очки, а не за впечатление. Когда встречается лузер с лидером, то и одно очко можно почитать за счастье для слабого. У Оренбурга это почти получилось. Вот лидер должен уметь пробивать такой бетон и у Зенита это получилось таки. А иначе как?
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jabba-the-hat
1732705521
Да просто Коваленко реальный ноль по игре, и тупоголовый вдобавок
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