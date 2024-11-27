Радимов назвал Коваленко истуканом из-за удаления в игре с «Зенитом»

Советник генерального директора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов считает, что «Оренбург» перестал быть самобытной командой.

Петербургский клуб в гостях победил оренбуржцев со счетом 1:0 в матче 16-го тура РПЛ. У хозяев на 38-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник Александр Коваленко.

«Скажу про Коваленко – каким же надо быть истуканом, чтобы получить желтую карточку, имея уже одну желтую, пойти в такой подкат. Ну это же какое-то неуважение к своим партнерам просто! А Слишкович сказал, мол, я горжусь своими ребятами, они совершили подвиг...

Думаю, это сейчас с ними сыграет плохую службу, то есть они подумают, что они могут играть на равных с «Зенитом», а придется играть против таких команд, как тот же «Акрон».

Как обороняется «Оренбург», мы теперь знаем, и это не в первый раз. Их дожали в Махачкале, и здесь «Зенит» их в итоге дожал. А вот той атакующей команды, которая была симпатичная, играющая туда-сюда, нет.

У «Оренбурга» этого совершенно не осталось. И очень жаль, что мы потеряли самобытную команду, как мне кажется. То есть это будет просто закрытая оборонительная команда», – сказал Радимов.

Коваленко ранее выступал за «Зенит»

По итогам 16 туров «Оренбург» занимает 16-е место в РПЛ с 8 очками.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов