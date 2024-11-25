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    • Экс-полузащитник «Зенита» сказал, что Соболев не оправдывает доверия команды

    Экс-полузащитник «Зенита» сказал, что Соболев не оправдывает доверия команды

    Бывший полузащитник «Зенита», чемпион СССР-1984 в составе петербургского клуба Дмитрий Баранник высказался о гостевом матче сине-бело-голубых в 16-м туре РПЛ с «Оренбургом» (1:0).

    – Победа «Зенита» – это чемпионский характер или просто везение?

    – Нет, это закономерность. «Зенит» практически был на одной половине поля второй тайм. Но да, были острые атаки у «Оренбурга». Они заслуживают похвалы, за то, что пытались. В общем-то гол «Зенита» назревал, в конце концов палочка выручалочка в лице Александра Ерохина сработала.

    – Почему так тяжело пришлось сине-бело-голубым?

    «Оренбург» – боевая команда. Даже вдесятером они оказывали достойное сопротивление. Почему они находятся внизу турнирной таблице? Это уже другой вопрос. Если они дальше будут играть также, как сегодня сыграли с «Зенитом», то, я думаю, они свои дела быстро поправят.

    – Соболев не смог помочь даже в матче с «Оренбургом», который идет на последнем месте. Надо ли отдавать в аренду нападающего?

    – Видно, что Семак пробует, дает ему шансы. Может быть не совсем оправданные шансы, но они даются. Какие планы у Семака и клуба на Соболева? Это только они смогут ответить. Пока нападающий не оправдывает того доверия, которое ему дает команда.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    Комментарии (4)
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    Everest13
    1732514089
    Не самое лучшее приобретение, но в свою очередь одно из самых лучших избавлений
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    andr45
    1732518701
    А за Соболева Богданыч заслужил не только благодарность от всех поклонников «Спартака» и клоунады, но и тучной премии, которая, надеюсь, была вручена)
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    шахта Заполярная
    1732527674
    Семак дельфина полюбил какой то странною любовью.....
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