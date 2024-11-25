Экс-полузащитник «Зенита» сказал, что Соболев не оправдывает доверия команды

Бывший полузащитник «Зенита», чемпион СССР-1984 в составе петербургского клуба Дмитрий Баранник высказался о гостевом матче сине-бело-голубых в 16-м туре РПЛ с «Оренбургом» (1:0).

– Победа «Зенита» – это чемпионский характер или просто везение?

– Нет, это закономерность. «Зенит» практически был на одной половине поля второй тайм. Но да, были острые атаки у «Оренбурга». Они заслуживают похвалы, за то, что пытались. В общем-то гол «Зенита» назревал, в конце концов палочка выручалочка в лице Александра Ерохина сработала.

– Почему так тяжело пришлось сине-бело-голубым?

– «Оренбург» – боевая команда. Даже вдесятером они оказывали достойное сопротивление. Почему они находятся внизу турнирной таблице? Это уже другой вопрос. Если они дальше будут играть также, как сегодня сыграли с «Зенитом», то, я думаю, они свои дела быстро поправят.

– Соболев не смог помочь даже в матче с «Оренбургом», который идет на последнем месте. Надо ли отдавать в аренду нападающего?

– Видно, что Семак пробует, дает ему шансы. Может быть не совсем оправданные шансы, но они даются. Какие планы у Семака и клуба на Соболева? Это только они смогут ответить. Пока нападающий не оправдывает того доверия, которое ему дает команда.

Александр Ерохин забил победный гол на 90+6-й минуте.

Нападающий Александр Соболев вышел в стартовом составе петербуржцев и был заменен в перерыве.

«Зенит» вернулся на 1-е место в РПЛ с 39 очками после 16 туров.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов