Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Радимов – об игре Соболева в «Зените»: «Дальше шансов может быть меньше»

Радимов – об игре Соболева в «Зените»: «Дальше шансов может быть меньше»

26 ноября 2024, 12:32
3

Советник генерального директора по развитию молодeжного футбола «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре петербуржцев в гостях в матче 16-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0) и действиях нападающего Александра Соболева.

– Абсолютно точно «Зениту» не хватало в Оренбурге Вендела. Потому что, во-первых, Вендел действительно классная фигура для «Зенита», определяющая, это уже давно понятно, да. Человек, который может и правильный вектор атаки создать, и мяч вывести из обороны. Его, конечно же, не хватало определенно.

Но Семак молодец в этом плане, он изменил игру, глядя на то, что происходит. И, кстати, еще совет Соболеву, я все время ему говорю – перестань ты ругаться с кем-то, толкаться с судьями и так далее...

Вот он получил желтую карточку за споры с боковым судьей. А что Семак делает с футболистами, у которых есть желтая в первом тайме? С любым футболистом?

– Меняет, конечно.

– Именно, меняет в перерыве. У Семака это классическая история. Неважно, Соболев, Вендел, Клаудиньо, он тебя уберет в перерыве, если у тебя есть желтая. Но Соболеву зачем это надо было? Ему сто раз все говорят, что не надо ругаться.

Вот твой шанс играть до конца против десятерых. Но тебя убирают в перерыве, потому что у тебя есть желтая. Что ты добился-то? С судьей поговорил с боковым? Получил море говна везде, во всех комментариях, по порталам и так далее? Просто шансов дальше может быть меньше. Сейчас Кассьерра поправится, Лусиано забивает в каждом матче.

– И Глушенков форму наберет...

– Кстати, Глушенков, конечно, совсем не тот, который начинал чемпионат, вообще бледная тень его. Понятно, столько пропустить, но это объективно. А когда он наберет форму, Соболев где хочет играть?

  • 27-летний нападающий Александр Соболев провел за «Зенит» в этом сезоне 9 матчей в РПЛ и не набрал баллов за результативность. В Кубке России на его счету 2 гола и 1 пас в 4 встречах.
  • 25-летний форвард Максим Глушенков провел в текущем сезоне 11 матчей за петербуржцев, забил 9 голов, отдал 1 передачу. Он пропустил 8 игр в РПЛ из-за травм.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

Еще по теме:
Разбор Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА 4
Соболев дал обещание фанатам «Зенита» 1
Соболев извинился перед фанатами «Зенита» 5
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Оренбург Соболев Александр Радимов Владислав
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Тинез Розоп
1732613899
Как Мы все рады за Соболя! Всё заслуженно(ИУДА)...
Ответить
"supermax"
1732617049
А кто сказал что он за шансами пришел:D Сашка знал зачем идет.... Не на того напали, придурки
Ответить
FCSpartakM
1732623163
Кстати, Глушенков, конечно, совсем не тот, Он так и будет, просто не в каждом матче тебе с аутсайдерами будут в ножку вкатывать. Об этом уже говорили, и про те подвиги Глушенкова уже никто не вспомнит до конца чемпионата.Классический российский игрок -деградант в зените
Ответить
Главные новости
Запрет «Зенита» по Мостовому, антироссийский призыв Павлюченко и другие новости
00:56
1
Раскрыта сумма, которую «Спартак» выплатил Хлусевичу за разрыв контракта
00:16
Назван тренер «Спартака», который оскорблял игроков
Вчера, 23:55
1
Радимов поставил крест на «Спартаке» в ближайшем матче
Вчера, 23:27
4
Это’О ответил на обвинения, что присвоил себе деньги за матч с Россией
Вчера, 22:59
1
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
2
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
8
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
6
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
Все новости
Все новости
«Если можно поднасрать конкуренту, то грех этого не сделать»: фанаты «Зенита» – о перехвате вратаря у «Спартака»
00:37
Генич определил, какой игрок нужен «Спартаку»
00:26
Слуцкий ответил, завершил ли он тренерскую карьеру
00:22
Агент рассказал об интересе к Кисляку из топ-5 лиг Европы
Вчера, 23:49
Обращение Баринова после операции
Вчера, 23:17
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
2
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
8
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
6
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
«Я плохой»: тренер «Родины» – после поражения от «Крыльев Советов»
Вчера, 21:29
1
Агент Маньяков раскрыл подробности побега Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 21:09
1
«Матч ТВ» покажет только одну игру 8-го тура РПЛ
Вчера, 20:49
18
Карпукас тремя словами описал поражение «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 20:30
Бубнов диагностировал панику в московском клубе РПЛ
Вчера, 20:17
РПЛ. «Крылья Советов» вырвали победу над «Родиной» (2:1)
Вчера, 19:56
9
ФотоЦСКА рассказал об операции Баринова
Вчера, 18:59
1
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
Вчера, 18:45
4
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 18:19
1
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
Вчера, 18:08
2
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 17:58
4
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
Вчера, 17:37
CAS вынес решение по Писарскому
Вчера, 17:29
2
Бубнов определил, кто более одарен – Олейников или Глушенков
Вчера, 17:20
6
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
Вчера, 17:14
1
Не забивший ни одного гола за «Спартак» Заболотный: «Те задачи, которые мне были объявлены, я выполнил»
Вчера, 16:33
1
Газзаев: «Возвращение России близко, чувствую»
Вчера, 16:20
5
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
Вчера, 15:54
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+