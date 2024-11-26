Радимов – об игре Соболева в «Зените»: «Дальше шансов может быть меньше»

Советник генерального директора по развитию молодeжного футбола «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре петербуржцев в гостях в матче 16-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0) и действиях нападающего Александра Соболева.

– Абсолютно точно «Зениту» не хватало в Оренбурге Вендела. Потому что, во-первых, Вендел действительно классная фигура для «Зенита», определяющая, это уже давно понятно, да. Человек, который может и правильный вектор атаки создать, и мяч вывести из обороны. Его, конечно же, не хватало определенно.

Но Семак молодец в этом плане, он изменил игру, глядя на то, что происходит. И, кстати, еще совет Соболеву, я все время ему говорю – перестань ты ругаться с кем-то, толкаться с судьями и так далее...

Вот он получил желтую карточку за споры с боковым судьей. А что Семак делает с футболистами, у которых есть желтая в первом тайме? С любым футболистом?

– Меняет, конечно.

– Именно, меняет в перерыве. У Семака это классическая история. Неважно, Соболев, Вендел, Клаудиньо, он тебя уберет в перерыве, если у тебя есть желтая. Но Соболеву зачем это надо было? Ему сто раз все говорят, что не надо ругаться.

Вот твой шанс играть до конца против десятерых. Но тебя убирают в перерыве, потому что у тебя есть желтая. Что ты добился-то? С судьей поговорил с боковым? Получил море говна везде, во всех комментариях, по порталам и так далее? Просто шансов дальше может быть меньше. Сейчас Кассьерра поправится, Лусиано забивает в каждом матче.

– И Глушенков форму наберет...

– Кстати, Глушенков, конечно, совсем не тот, который начинал чемпионат, вообще бледная тень его. Понятно, столько пропустить, но это объективно. А когда он наберет форму, Соболев где хочет играть?

27-летний нападающий Александр Соболев провел за «Зенит» в этом сезоне 9 матчей в РПЛ и не набрал баллов за результативность. В Кубке России на его счету 2 гола и 1 пас в 4 встречах.

25-летний форвард Максим Глушенков провел в текущем сезоне 11 матчей за петербуржцев, забил 9 голов, отдал 1 передачу. Он пропустил 8 игр в РПЛ из-за травм.

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